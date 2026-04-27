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El incendio de un camión obliga al corte de un carril del Puente del Centenario sentido Huelva

Desde la DGT se ha pedido precaución y atención a las señales variables e indicaciones de los agentes en la zona

El incendio de un camión que circulaba por el Puente del Centenario en torno a las 15,10 horas de este lunes ha obligado al corte de uno de los carriles sentido Huelva Desde la DGT se ha pedido precaución y atención a las señales variables e indicaciones de los agentes en la zona.
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El incendio de un camión que circulaba por el Puente del Centenario este lunes ha obligado al corte de uno de los carriles sentido Huelva

Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

El incendio de un camión que circulaba por el Puente del Centenario en torno a las 15,10 horas de este lunes ha obligado al corte de uno de los carriles sentido Huelva.

Las cámaras de monitorización del citado puente que tiene la Dirección General de Tráfico (DGT) han detectado el vehículo ligero en llamas, tal como ha informado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, en un audio remitido a los medios.

Hasta el lugar se han desplazado miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, así como responsables de mantenimiento y de Bomberos.

Desde la DGT se ha pedido precaución y atención a las señales variables e indicaciones de los agentes en la zona.

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