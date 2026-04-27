Almuñécar vibra con la carrera de obstáculos ‘Sexi Storm Adrenaline Race’

El Parque Mediterráneo de Almuñécar fue escenario de la celebración de la ‘Sexi Storm Adrenaline Race’, una exigente carrera de obstáculos que congregó a cerca de 500 participantes llegados desde distintos puntos de Andalucía, además de numeroso público que no quiso perderse el espectáculo deportivo, que se caracterizó por su dureza. La prueba se desarrolló en una jornada marcada por una temperatura ideal y un ambiente inmejorable. Desde primeras horas de la mañana, corredores y espectadores llenaron el entorno del circuito municipal de BMX en Taramay.

El recorrido, de aproximadamente seis kilómetros, discurrió por distintos espacios del Parque Mediterráneo y zonas colindantes, poniendo a prueba la resistencia física y mental de los participantes. Más de 40 obstáculos, entre ellos pruebas de suspensión, muros, arrastres, transporte de cargas, zonas de barro y tramos de agua, hicieron de esta carrera un auténtico desafío, en el que el esfuerzo, la estrategia y el trabajo en equipo fueron claves para completar el recorrido.

Luis Aragón, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, valoró muy positivamente el desarrollo de la prueba, destacando que “hemos vivido una jornada espectacular en la que el deporte, el compañerismo y la superación han sido protagonistas. Este tipo de eventos consolidan a Almuñécar como un referente en el ámbito del turismo deportivo y activo”. Por su parte, Carlos Ferrón, concejal de Parques y Jardines, señaló que “el Parque Mediterráneo ha demostrado ser un enclave ideal para acoger este tipo de competiciones, ofreciendo un espacio versátil, cuidado y perfectamente preparado para el desarrollo de actividades deportivas de gran formato”.