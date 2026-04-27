Una clínica navarra desvela los tres peligros de las varices y el tratamiento para eliminarlas casi sin recuperación

Las varices son un problema circulatorio provocado por una dificultad en el retorno de la sangre hacia el corazón. El doctor José Manuel Jiménez Arribas, especialista en cirugía vascular y angiología de la Clínica San Fermín de Navarra, explica que el objetivo de los tratamientos actuales es solucionar esta dolencia de la forma menos invasiva y agresiva posible, buscando que el periodo de recuperación sea también el menor posible y el paciente pueda retomar una vida casi normal rápidamente.

Tratamiento personalizado para cada paciente

Antes de cualquier intervención, el doctor Jiménez Arribas subraya que es fundamental realizar una consulta previa con un médico especializado. En esta primera visita se valoran las diferentes opciones de tratamiento y se elige la más adecuada para cada caso. "Se trata de elegir la menos agresiva pero con la misma efectividad", asegura el experto.

Para garantizar la máxima personalización, se realiza una ecografía doppler que permite identificar con precisión qué venas están afectadas. En función de los resultados, se diseña un plan a medida. "Ningún paciente recibe un tratamiento igual al de otros, siempre hay alguna pequeña diferencia para ajustarse a sus características", afirma el doctor.

Ningún paciente recibe un tratamiento igual al de otros" Doctor Jiménez Arribas

Más allá de la estética: los riesgos de las varices

Aunque la manifestación más visible es la estética, el doctor Jiménez Arribas advierte que las varices son un problema de salud que entraña tres peligros principales. El primero es que puedan romperse y sangrar, aunque es poco habitual. El segundo, y más conocido, es la formación de una trombosis (tromboflebitis). El tercero es el deterioro progresivo de la piel, que puede derivar en úlceras o lesiones cutáneas de color marrón o rojizo.

El perfil de paciente es muy variado. Si bien la edad media se sitúa entre los 50 y 60 años, también hay pacientes mucho más jóvenes, en la década de los 20 y los 30. Gracias a que son tratamientos muy poco agresivos, también es posible intervenir a personas de edad avanzada o con otras enfermedades que, de otra forma, no podrían operarse.

Recuperación y seguimiento a largo plazo

El procedimiento puede variar según el caso. "Hay procedimientos que se pueden hacer sin ningún tipo de anestesia", detalla el especialista, mientras que otros requieren una pequeña sedación muy agradable y segura. En los casos sin anestesia, la recuperación es inmediata. Cuando se usa sedación, solo se necesitan dos o tres días de una actividad no muy exigente, pudiendo hacer una vida prácticamente normal.

El doctor Jiménez Arribas recuerda que las varices son una enfermedad crónica que depende en gran medida de los hábitos de vida. "Esta es una enfermedad crónica, es para toda la vida", recalca. Por este motivo, la clínica ofrece un seguimiento a largo plazo y mantiene la consulta abierta para que los pacientes puedan volver si reaparece algún problema.

Esta es una enfermedad crónica, es para toda la vida" Doctor Jiménez Arribas

El doctor José Manuel Jiménez Arribas atiende en la Clínica San Fermín de Pamplona, situada en la Avenida de Galicia 2A, y en la Policlínica Navarra en Tudela.