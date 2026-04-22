El comité de Tubos Reunidos pedirá de nuevo este jueves a la empresa que retire el ERE

El comité de empresa de Tubos Reunidos reclamará este jueves la retirada del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la dirección, que afecta a 240 trabajadores y contempla el cierre de la acería de Amurrio (Álava).

Como parte de las movilizaciones, la plantilla se concentrará entre las 10.00 y las 11.00 horas frente a la sede de la compañía en Bilbao. Durante la protesta, los representantes sindicales prevén entregar un escrito en el que instan a la empresa a retirar el ERE y a abrir un proceso de negociación “real”, sin medidas como despidos, cierres o externalizaciones sobre la mesa.

Tras la concentración, los trabajadores iniciarán una manifestación hasta la sede del Gobierno Vasco, donde permanecerán previsiblemente hasta las 13.00 horas, según han indicado fuentes del comité.

delegación del pnv en europa

Hoy miércoles, una delegación del PNV se reúne con representantes de la DG Grow (Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes) de la Comisión Europea para analizar la situación de Tubos Reunidos.

La delegación está encabezada por la presidenta del Araba Buru Batzar (ABB), Jone Berriozabal, el parlamentario Jonatan Moreno y también alcalde de Amurrio -localidad donde se ubica una de las plantas de Tubos Reunidos-, y la europarlamentaria Oihane Agirregoitia.