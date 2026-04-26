Sebas López, entrenador del CF Lorca Deportiva pide realismo: "No es lo mismo un Ferrari que un Marbella"

Sebas López, entrenador del CF Lorca Deportiva, ha comparecido en rueda de prensa tras el empate ante el Yeclano Deportivo para hacer un balance de la temporada. El técnico ha destacado el "muchísimo mérito" de lo conseguido, recordando que el equipo tiene el "quinto presupuesto más bajo de la categoría". López ha sido autocrítico y ha afirmado que "se perdió esa humildad que nos hizo crecer como club".

Somos un Marbella, no un Ferrari

El entrenador ha pedido ser realistas con las aspiraciones del club, comparando la situación con la de otros equipos con mayor capacidad económica. "No es lo mismo que conduce un Ferrari al que conduce un Marbella o un Sevizu", ha sentenciado, añadiendo que es complicado competir contra rivales que realizaron "grandes inversiones" en el mercado de invierno.

No es lo mismo que conduce un Ferrari al que conduce un Marbella o un Sevizu" SEBAS LÓPEZ Entrenador del CF Lorca Deportiva

CF Lorca Deportiva Andrés Carrasco, delantero del CF Lorca Deportiva

López ha lamentado que la ilusión generada al principio se fuera perdiendo, una situación que, según él, ha afectado a muchos equipos. "Cuando generas esa ilusión tan grande y vas perdiendo el aliciente de meterte en los puestos de arriba, es normal desconectarse", ha explicado.

Análisis del empate y autocrítica

Sobre el partido contra el Yeclano, López ha reconocido que se encontraron con "un gol regalado en la primera parte, inmerecido". Ha señalado que el campo "estaba lentísimo" porque no se regó, lo que perjudicó a los jugadores con más "personalidad con balón". Al descanso, el equipo cometió "varios errores, sobre todo en duelo y en interpretar lo que el equipo necesitaba".

En la segunda mitad, los cambios "han beneficiado" al equipo. "La entrada de Carrasco nos ha dado esa personalidad que necesitábamos y la de Soler, profundidad por banda derecha", ha detallado. Sin embargo, ha lamentado la falta de acierto en el remate y las pérdidas de balón que llevaron al penalti en contra y casi les cuestan la derrota. "Si somos realistas, ellos se han merecido llevarse otro punto", ha admitido.

Compromiso hasta el final

De cara a la última jornada contra La Minera, el técnico ha querido dejar claro el compromiso del equipo. "Que nadie piense que vamos a ir ahí a dejarnos llevar. Eso no va a suceder", ha asegurado con contundencia. López ha insistido en que, más allá del acierto o los errores, la actitud será la de competir.

Finalmente, ha reiterado su mensaje de autocrítica y realismo. "Entiendo el enfado de la afición, pero a veces también hay que ser realistas de lo que tenemos", ha comentado. El entrenador ha concluido afirmando que al final de la temporada llegará el momento de "dar las notas" y analizar los aciertos y errores para "seguir creciendo".