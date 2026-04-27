Guía completa para la regularización: los requisitos que abren la puerta a 500.000 migrantes en España

Hasta el 30 de junio está en marcha el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros.

El Gobierno de España ha puesto en marcha un proceso histórico de regularización administrativa extraordinaria que permitirá a más de medio millón de personas migrantes acceder a una autorización de residencia y trabajo. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros a través de un real decreto, está destinada a solicitantes de asilo y busca reforzar los derechos, la integración y la convivencia social.

Requisitos para acceder a la autorización

Entre las condiciones se establece no ser titular de otra autorización de estancia o residencia, ni tener otro procedimiento de extranjería en trámite. Además, quedan excluidos los beneficiarios de la protección temporal por el conflicto de Ucrania. Tampoco se puede tener antecedentes penales en España ni en los países donde se haya residido en los últimos cinco años.

Otro de los requisitos fundamentales es poder acreditar una permanencia ininterrumpida en España durante los cinco meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. Asimismo, los solicitantes no deben representar una amenaza para el orden público ni figurar como "rechazables" en el espacio territorial de países con los que España tenga convenio.

En caso de concesión, se deberá desistir de la solicitud de protección internacional o del recurso interpuesto"

Una de las condiciones más importantes del proceso es que, "en caso de concesión, se deberá desistir de la solicitud de protección internacional o del recurso interpuesto". Este paso es un requisito indispensable para que la autorización de residencia y trabajo sea efectiva, formalizando así la nueva situación administrativa del solicitante.

Esta nueva vía está dirigida a las personas que solicitaron protección internacional (asilo) antes del 1 de enero de 2026 y cuya solicitud o recurso sigue pendiente de resolución. Para poder acogerse a este proceso, es imprescindible ser mayor de edad y encontrarse en España en el momento de realizar la solicitud.

Documentación y plazos del proceso

Los interesados deben presentar el modelo oficial de solicitud específico para este procedimiento, una copia completa del pasaporte o título de viaje, y el justificante de haber abonado la tasa correspondiente. También es crucial aportar la documentación que acredite la solicitud de asilo previa al 1 de enero de 2026.

Para demostrar la permanencia continuada de cinco meses, se admite cualquier medio de prueba válido en derecho, como el certificado de empadronamiento histórico, informes médicos o documentación bancaria. En cuanto al certificado de antecedentes penales, si no se recibe en el plazo de un mes tras solicitarlo, se puede presentar el justificante de la solicitud junto a una declaración responsable.

Finalmente, se debe adjuntar un cuestionario sobre la situación formativa y sociolaboral. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 30 de junio de 2026. Los trámites pueden realizarse de forma telemática, con un certificado electrónico, o de manera presencial en las oficinas habilitadas, siempre con cita previa.