El director general de Cultura de Cartagena, atrapado en Mali por los atentados de Al Qaeda

Una veintena de programadores musicales españoles, entre los que se encuentra el director general de Cultura de Cartagena y responsable de La Mar de Músicas, Eugenio González, han estado varios días atrapados en Mali. El país africano ha sufrido en las últimas horas una serie de ataques terroristas que ya han sido reivindicados por Al Qaeda. El grupo se encuentra ileso en la capital, Bamako.

Confinados a la espera de un vuelo

La delegación española ha permanecido en la embajada de España en Mali después de haber estado confinada en un hotel por motivos de seguridad, siguiendo las indicaciones diplomáticas. Ha sido la propia embajada la que les pidió que no salieran del hotel.

El vuelo que tenían previsto para la noche anterior fue cancelado debido al toque de queda decretado en la ciudad. Ahora, confían en poder abandonar el país "en las próximas horas" y esperan tomar un vuelo a las 19:50, hora local, con destino a Casablanca para, desde allí, volar a Madrid.

Un viaje para descubrir música africana

La visita de los programadores se enmarcaba en una agenda cultural que combinaba el programa Vis a Vis con el festival Hola Bamako. Este último está impulsado por la embajada española y es considerado uno de los principales escaparates de la música del país.

La delegación española está formada por una veintena de programadores de festivales de toda España. Entre ellos se encuentran representantes de citas como La Mar de Músicas, del que también es responsable Eugenio González, o Etnosur, además de productores especializados en música africana.