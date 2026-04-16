La Inspección de Trabajo se pronuncia sobre Tubos Reunidos y considera que existe "causa legal de disolución"

El informe de la Inspección de Trabajo, con fecha de hoy, sobre el ERE en Tubos Reunidos establece que el expediente de regulación de empleo en las plantas de Amurrio y Trapagaran resulta "jurídicamente viable", sin perjuicio de que haya "discrepancias sindicales e incertidumbres" respecto a las previsiones futuras".

El organismo apunta que el procedimiento seguido por la empresa para aplicar el ERE, que afecta a 240 trabajadores de Tubos Reunidos (177 en Amurrio y 63 en Trapagaran) "cumple sustancialmente los requisitos legales", y asegura que concurren "causas económicas, productivas y organizativas" para ser aplicado.

El documento, de 83 páginas, añade que ha existido "negociación efectiva" sobre el expediente, a pesar de que haya concluido sin acuerdo entre dirección y sindicatos. "No se desprenden elementos suficientemente objetivos que permitan afirmar de forma concluyente la inexistencia de negociación efectiva ni la concurrencia de mala fe negociadora", destaca el informe.

La inspección valora asimismo la voluntariedad de las salidas y que la empresa, tras ser requerida por la propia Inspección, haya procedido a convertir 46 contratos de carácter eventual en indefinido.