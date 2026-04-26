Martín Tejón asciende y el Valencia CF cobrará por ello 

Martín Tejón (2004) ha certificado su ascenso a la primera división portuguesa con el Marítimo, equipo del que ha sido líder ofensivo durante toda la temporada. En su primera experiencia lejos de casa, el mediapunta ha cumplido con creces. Tanto es así que en Navidad ya os contábamos en COPE que había despertado intereses de clubes de superior categoría. El ascenso del Marítimo le genera un ingreso al Valencia CF en forma de bonus, negociados el pasado verano cuando Tejón salió de Paterna tras catorce campañas en el club.

Además de los cinco goles y seis asistencias, Tejón ha sido reconocido con premios al 'Jugador Revelación', que da el periódico O Jogo, y al 'Mejor Joven' del mes, que otorga la propia Liga con votos de los entrenadores. También 'Mejor Atacante' o 'Mejor Joven'. Además, se ha llevado el galardón al MVP en varios partidos. El fútbol portugués se ha rendido a su talento, que este año ha acompañado también con números.

Marítimo pretende comprar un 15% más del jugador

El Valencia CF se guardó un 40% de una futura venta, así como bonus en caso de ascenso del Marítimo a la máxima categoría, que ahora tendrán que ser abonados. En ese hipotético ascenso, el Marítimo podía pagar para obtener un 15% más de los derechos económicos del jugador, por lo que en ese caso los che se quedarían con un 25% de un futuro traspaso. Según hemos sabido en COPE, los portugueses tienen pensado pagar los 150.000 euros que estipulaba el contrato para poder obtener ese 15% más. Tejón tiene contrato hasta 2027 con el Maritimo. En cualquier caso, de querer traspasar al jugador, el Valencia CF tiene un derecho de tanteo para poder recomprar al futbolista.