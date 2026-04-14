Los consejeros de Tubos Reunidos obtuvieron 702.000 euros en retribuciones en 2025, un 14,8% menos

Los once consejeros de Tubos Reunidos percibieron un total de 702.000 euros en remuneraciones durante el último año, lo que representa una disminución del 14,8% respecto a los 824.000 euros registrados en 2024, según ha comunicado la compañía a la CNMV.

Esta reducción en las retribuciones se ha producido en un contexto de resultados negativos para la empresa, que cerró el ejercicio con unas pérdidas netas atribuidas de 71,3 millones de euros, frente a los beneficios de 28,6 millones obtenidos el año anterior, de acuerdo con el avance de resultados no auditados del segundo semestre.

El informe remitido al regulador detalla que los consejeros solo percibieron remuneración fija y dietas, sin recibir incentivos adicionales como pagos variables ligados a beneficios o a la evolución de las acciones.

El entonces presidente independiente, Josu Calvo —quien dimitió en enero y fue sustituido por Joaquín Fernández de Piérola como presidente no ejecutivo—, fue el consejero mejor remunerado, con 133.000 euros, de los cuales 100.000 correspondieron a salario fijo y 33.000 a dietas.

Tubos Reunidos

En segundo lugar se situó el también consejero independiente Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, con una retribución de 81.000 euros, que incluye un complemento fijo anual de 20.000 euros por su mayor implicación en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones financieras de la empresa.

Por su parte, el vicepresidente dominical Emilio Ybarra Aznar percibió 49.000 euros, mientras que el resto de consejeros, tanto dominicales como independientes, obtuvieron ingresos brutos de entre 30.000 y 70.000 euros.

reunión con representantes de sepi

Mientras, cientos de trabajadores de Tubos Reunidos se han manifestado esta mañana por la Gran Vía de Bilbao para exigir la retirada del ERE propuesto por la dirección, que prevé 242 "salidas voluntarias" en sus plantas de Laudio-Llodio y Trapagaran, y que se dé marcha atrás al desmantelamiento de la acería y la externalización de áreas estratégicas.

Al inicio de la marcha, Gorka Abascal (ESK) y Oier Bidaurratzaga (LAB) han señalado que el comité de empresa de Tubos Reunidos Amurrio pedirá al Departamento de Industria del Gobierno Vasco en el encuentro previsto este jueves su apoyo para "encontrar la forma" de que puedan mantener una reunión con representantes de SEPI, principal acreedor, para "saber qué esta pasando y cuál es la situación real de las negociaciones para la quita o la refinanciación de la deuda".

El itinerario de la marcha de los trabajadores ha incluido paradas de protesta ante las sedes del Gobierno Vasco en el Sagrado Corazón, el Palacio Foral, sede de la Diputación de Bizkaia, Sabin Etxea o el BBVA, uno de los principales accionistas de la compañía.

Respecto a sus expectativas acerca de los contenidos de la reunión prevista en la sede del Ejecutivo vasco en Vitoria con representantes de Industria y también de la Diputación de Álava, ambos portavoces han asegurado que confían en que no resulte "decepcionante", como la mantenida con la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez, el pasado día 8.

Por otro lado, también han expresado su decepción ante la falta de respuesta y de contactos con la dirección, quienes la pasada semana dejaron la puerta abierta a convocarles a un encuentro esta misma semana, aunque por el momento no hay fecha ni hora establecida y no se han puesto en contacto con ellos.

llamamiento al diálogo

Mientras, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha realizado "un llamamiento nuevamente al diálogo" para intentar resolver la situación de "extrema dificultad" que atraviesa Tubos Reunidos y la "advertencia muy seria" de la auditoría externa realizada. En este sentido, ha señalado que se precisan "diálogo social, reestructuración de deuda, y financiación o un socio industrial" y se está "parados en la primera".

La Diputación alavesa se reunirá este jueves con representantes del comité de empresa de Tubos Reunidos y en él, según ha avanzado González en la rueda de prensa posterior al Consejero de Gobierno semanal, los responsables forales realizarán "un llamamiento nuevamente al diálogo" porque es "básico para solucionar la situación".