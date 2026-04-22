Tubacex no descarta la posibilidad de un ERTE y el Gobierno Vasco alerta de que "no sería la última empresa" en hacerlo

Tubacex ha comunicado al comité intercentros, en el marco de la negociación del convenio colectivo, la compleja situación que atraviesa la compañía debido al impacto de la guerra en Irán. Según fuentes sindicales, la empresa no descarta la posibilidad de aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) si el contexto actual no mejora.

Desde la dirección, sin embargo, no se confirma esta medida. Lo que sí se subraya es que el actual escenario internacional —marcado por los aranceles, el conflicto en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz— está provocando una caída de la demanda y una reducción de las inversiones en el sector del petróleo y el gas.

Tubacex, que tiene previsto presentar sus resultados esta semana, advierte de que esta coyuntura no solo afecta a la empresa, sino al conjunto del sector, con un impacto directo en la disminución de ingresos.

seguimiento del gobierno vasco

Por su parte, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha señalado que el Gobierno Vasco ha conocido a través de los medios de comunicación la situación que atraviesa Tubacex.

Torres ha recordado que ya advirtió, a raíz del caso de Tubo Reunidos, de que iba a ser "el primer gran ERE de Trump, pero no el último en Euskadi". En este sentido, ha subrayado que las tensiones internacionales, aunque no siempre tienen un impacto inmediato, acaban repercutiendo a medio plazo en el tejido industrial, especialmente en sectores vinculados al petróleo y el gas, como es el caso de Tubacex.

El consejero ha atribuido parte de la actual coyuntura a la crisis energética global derivada del conflicto en Irán y al bloqueo del Estrecho de Ormuz, factores que están afectando al comercio internacional y a la actividad industrial.

Ante la posibilidad de que se aplique un ERTE en esta compañía, Torres ha explicado que el Ejecutivo autonómico se pone en contacto con las empresas implicadas para conocer su situación y garantizar que cualquier medida se ajuste a la legalidad. Asimismo, ha recordado que, en el marco de la mesa de diálogo social, se aprobaron ayudas complementarias para trabajadores afectados por ERTE vinculados a este contexto internacional, especialmente para aquellos con salarios inferiores a 23.000 euros.

Por último, ha advertido de que, si el conflicto se prolonga, podrían repetirse situaciones similares en otras compañías, dado el alto grado de dependencia de la industria vasca del comercio exterior y del sector energético. "No sería la última empresa en entrar en ERTE", ha señalado.