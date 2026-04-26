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Traslados de Kerygma (Segunda GALERÍA GRÁFICA)

Imágenes para la historia de Granada

La cofradías del Trabajo, Lanzada y Salesianos al principio de la Avenida de Dílar

José María Valverde

La cofradías del Trabajo, Lanzada y Salesianos al principio de la Avenida de Dílar

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el

1 min lectura

El fotógrafo Pablo Córdoba, autor del cartel de la Semana Santa de este año, y el profesor José María Valverde, son los autores de esta segunda galería gráfica que les ofrecemos con motivo de los traslados de Kerygma, la exposición que se inaugurará en la Catedral el próximo 8 de mayo, con motivo del V Centenario de la Catedral de Granada y el Centenario de la Federación.

Virgen de las Angustias de la Parroquia de San Andrés

José María Valverde

Virgen de las Angustias de la Parroquia de San Andrés

La Virgen de la Soledad de San Jerónimo y el Señor del Descendimiento

José María Valverde

La Virgen de la Soledad de San Jerónimo y el Señor del Descendimiento

Señor de la Humildad

José María Valverde

Señor de la Humildad

Cristo de la Misericordia (Silencio)

José María Valverde

Cristo de la Misericordia (Silencio)

Soledad de Santa Ana

José María Valverde

Soledad de Santa Ana

Jesús de la Meditación

José María Valverde

Jesús de la Meditación

Cristo de la Lanzada

Pablo Córdoba

Cristo de la Lanzada

Jesús de la Sentencia y al fondo el Cristo de la Misericordia (Silencio)

Pablo Córdoba

Jesús de la Sentencia y al fondo el Cristo de la Misericordia (Silencio)

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