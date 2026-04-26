Traslados de Kerygma (Segunda GALERÍA GRÁFICA)

La cofradías del Trabajo, Lanzada y Salesianos al principio de la Avenida de Dílar

El fotógrafo Pablo Córdoba, autor del cartel de la Semana Santa de este año, y el profesor José María Valverde, son los autores de esta segunda galería gráfica que les ofrecemos con motivo de los traslados de Kerygma, la exposición que se inaugurará en la Catedral el próximo 8 de mayo, con motivo del V Centenario de la Catedral de Granada y el Centenario de la Federación.

José María Valverde Virgen de las Angustias de la Parroquia de San Andrés

José María Valverde La Virgen de la Soledad de San Jerónimo y el Señor del Descendimiento

José María Valverde Señor de la Humildad

José María Valverde Cristo de la Misericordia (Silencio)

José María Valverde Soledad de Santa Ana

José María Valverde Jesús de la Meditación

Pablo Córdoba Cristo de la Lanzada