Traslados de Kerygma (Segunda GALERÍA GRÁFICA)
Imágenes para la historia de Granada
Granada - Publicado el
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El fotógrafo Pablo Córdoba, autor del cartel de la Semana Santa de este año, y el profesor José María Valverde, son los autores de esta segunda galería gráfica que les ofrecemos con motivo de los traslados de Kerygma, la exposición que se inaugurará en la Catedral el próximo 8 de mayo, con motivo del V Centenario de la Catedral de Granada y el Centenario de la Federación.
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