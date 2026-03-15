Ainhoa Domaica, sobre las pintadas contra la Ertzaintza y Zupiria aparecidas en Hernani: "Todos los partidos deben condenar el hostigamiento e intimidación de la izquierda euskofascista"

El sindicato de la Policía Vasca ErNE ha denunciado la aparición de pintadas en Hernani (Gipuzkoa) contra la Ertzaintza y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a la vez que ha pedido una "condena clara" de todos lo partidos ante estas "amenazas y coacciones" y ha emplazado a EH Bildu a abandonar "su posición habitual de justificación de estos actos".

En las pintadas aparecidas en la localidad guipuzcoana, realizadas sobre la fachada de una vivienda y en las puertas de los garajes, figura el término zipaio, (con el que denominan despectivamente a la Ertzaintza) escrito en rojo y amarillo y con una diana en la última letra, así como el nombre del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria.

condena del pp

La parlamentaria del PP vasco, Ainhoa Domaica, ha trasladado su "apoyo y condena más absoluta", y ha dicho que "todos los partidos deben condenar sin excusas el permanente hostigamiento e intimidación de la izquierda euskofascista".

La también responsable de temas de Seguridad en el PP vasco ha añadido que "no caben tibiezas" ante este tipo de actos y ha instado al resto de partidos políticos en Euskadi a que condenen los actos, que ha denominado "permanente hostigamiento e intimidación de la izquierda euskofascista".

esan y sipe

Por su parte, el sindicato de la Ertzaintza Esan ha considerado "inadmisibles" estas pintadas y, ha añadido que "no contribuyen en nada a la convivencia ni al respeto institucional que debe imperar en una sociedad democrática" y pretenden "un clima de señalamiento e intimidación".

Del mismo modo, el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SiPE) ha alertado de "una campaña de odio" contra la Ertzaintza tras estas nuevas pintadas "insultantes", ha advertido de que no se trata de "un hecho aislado" y ha atribuido esta "nueva muestra del clima de hostigamiento" a sectores de la "ultraizquierda abertzale" como Ernai o GKS.