Berdún recupera su espíritu artístico con el Centro de Creación Casa Garcés

El Centro de Creación Artística Casa Garcés ha celebrado en Berdún (Jacetania) una jornada de puertas abiertas que congregó, el pasado 8 de marzo, a más de un centenar de vecinos y visitantes. El encuentro ha servido para dar a conocer el funcionamiento del espacio y presentar las iniciativas de su programación artística para este año.

La jornada se ha desarrollado como un recorrido por las distintas estancias de trabajo del centro. En ellas, varios artistas residentes y colaboradores han compartido con el público asistente sus procesos creativos.

CASA GARCÉS Los vecinos pueden demostrar sus habilidades

Artistas en residencia

En la planta superior, dedicada a las artes escénicas, la bailarina y gestora cultural Carmen Larraz, directora artística del festival Danzad Danzad Malditos de Pamplona, ha ofrecido una breve pieza de danza. Además, ha explicado el valor de las residencias artísticas como espacios de investigación para creadores contemporáneos.

Los visitantes también han podido recorrer los estudios de la primera planta. Allí, la cantante Melanie Hallam y el pianista Borja López ensayaban repertorio de música antigua, mientras que el dibujante Darifé presentaba sus trabajos. Por su parte, el traductor Cristian Cámara conversaba sobre el papel del traductor en la circulación internacional del pensamiento artístico.

Una escuelita para el territorio

La planta calle ha acogido uno de los anuncios principales de la jornada: la puesta en marcha de una escuelita de arte dirigida al territorio. La iniciativa está pensada para integrar a los habitantes de la zona en la actividad del centro de creación.

En este contexto se ha presentado el laboratorio creativo “Dibujar despacio. Laboratorio creativo desde lo cotidiano”, una propuesta que comenzará el próximo 8 de abril. Estará coordinada por Pilar Aberásturi, artista graduada en Bellas Artes con formación en arteterapia.

El laboratorio propone un espacio de experimentación artística a partir del dibujo como herramienta de observación y atención a lo cotidiano. Un grupo reducido de participantes explorará distintas propuestas en un ambiente de investigación pausada, abierto tanto a personas con experiencia como a neófitos.

La jornada ha concluido con un ambiente festivo gracias a la actuación de La Chaminera (Toche Menal y Ángel Vergara), que han animado a los asistentes con música y canciones tradicionales. El acto ha servido también para celebrar el segundo aniversario de esta nueva etapa de Casa Garcés.

Recuperar el espíritu de Berdún

El proyecto de Casa Garcés se inspira en un precedente histórico que marcó la vida cultural del pueblo. En la década de 1970, los pintores británicos John Boucher y Peter Lely fundaron en Berdún la Painting School in Berdún, conocida popularmente como la casa de los ingleses.

Aquella experiencia convirtió al pequeño pueblo pirenaico en un punto de encuentro para la creación artística contemporánea. Ahora, con su programa de residencias y con iniciativas como el laboratorio “Dibujar despacio”, Casa Garcés aspira a recuperar ese espíritu y a volver a situar Berdún como un lugar de referencia para la creación artística en el Pirineo.