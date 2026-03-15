El PSOE destaca que la inversión del Gobierno dispara el uso del tren en la línea Huesca-Canfranc

El portavoz de Transportes del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, César Ramos, ha destacado el creciente interés por el tren como medio de transporte para acceder al Pirineo. Durante una visita a Canfranc junto a su alcalde, Fernando Sánchez; la diputada del PSOE por Huesca, Begoña Nasarre, y el portavoz socialista en la Diputación Provincial, Antonio Biescas, Ramos ha señalado que la línea ha registrado más de 120.000 usos en solo nueve meses, un dato que atribuye a la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por esta infraestructura.

Según el portavoz, las inversiones "están poniendo en valor esta infraestructura para impulsar la movilidad sostenible, el turismo y el desarrollo económico de la provincia de Huesca". El encuentro ha tenido lugar en la emblemática estación de ferrocarril de Canfranc, un punto estratégico para el futuro de la línea.

Una apuesta de más de 180 millones

Ramos ha puesto en cifras la inversión del Gobierno de España en los últimos años, que supera los 180 millones de euros para la modernización integral de la línea que une Huesca con Canfranc. Estas actuaciones han abarcado más de 80 kilómetros de vía y, a su juicio, son "la mejor demostración de la apuesta de los socialistas por esta vía de comunicación, que está permitiendo recuperar el protagonismo del ferrocarril en el valle del Aragón".

Es la mejor demostración de la apuesta de los socialistas por esta vía de comunicación" César Ramos, portavoz de Transportes PSOE

Asimismo, el diputado socialista ha insistido en la importancia de seguir avanzando en la mejora de la conexión con el objetivo estratégico de recuperar el tráfico ferroviario internacional con Francia a través de este histórico paso transpirenaico.

Seguridad y competitividad

Los trabajos realizados, calificados por Ramos como "la mayor renovación de esta línea en décadas", han incluido mejoras significativas en túneles y puentes, la modernización de estaciones y la implementación de nuevos sistemas de señalización y telecomunicaciones. Gracias a ello, ha afirmado el portavoz, "hemos ganado en seguridad, fiabilidad y competitividad del servicio ferroviario".

Este salto de calidad se refleja directamente en las cifras de uso. Desde la reapertura de la línea, cerca de 70.000 viajeros han utilizado los trenes de Renfe entre Huesca y Canfranc. A ellos se suman los más de 50.000 usuarios de servicios turísticos, como el tren impulsado por ALSA entre Jaca y Canfranc, además de las circulaciones de trenes históricos y los convoyes vinculados a la actividad logística de los silos de Canfranc.