Aragoneses presenta una moción para la mejora de las carreteras rurales de Jaca

El Grupo Municipal Aragoneses en el Ayuntamiento de Jaca ha registrado una moción para su debate en el próximo Pleno en la que se pide impulsar la mejora de varias infraestructuras viarias consideradas fundamentales para los núcleos rurales del municipio. La iniciativa busca unir la fuerza institucional del consistorio para reclamar actuaciones a otras administraciones.

Vías estratégicas en mal estado

En concreto, la propuesta plantea una doble reclamación. Por un lado, solicita al Gobierno de Aragón la mejora integral de la carretera A-2605 entre Jaca y Aísa. Por otro, pide a la Diputación Provincial de Huesca (DPH) que ejecute actuaciones clave en el entorno de Navasa y Araguás del Solano.

Desde Aragoneses recuerdan que el deterioro del firme, la falta de arcenes y las deficientes condiciones de seguridad de la A-2605 hacen necesaria una actuación prioritaria. Respecto a las vías dependientes de la DPH, el texto reclama la mejora de la carretera HU-V-3011 (entre la N-330 y la rotonda de Ara y Abena), incluyendo la esperada variante de Navasa, y una intervención urgente en el acceso a Araguás del Solano, cuyo arreglo estaba previsto para este año.

Una reivindicación institucional

El grupo municipal ha destacado que, aunque en los últimos meses han surgido varias iniciativas políticas sobre este asunto, es vital que el Ayuntamiento de Jaca adopte una posición formal. "Entendemos que la aprobación de una moción por parte del Pleno del Ayuntamiento de Jaca refuerza de manera significativa esta reivindicación", ha señalado la formación.

Según Aragoneses, un pronunciamiento del Pleno convierte esta demanda en "una posición institucional del conjunto del municipio y del territorio", lo que permitiría trasladar al Gobierno de Aragón y a la DPH "una demanda compartida por los vecinos de nuestros núcleos rurales".

Impacto en la seguridad y la economía

La moción subraya que estas actuaciones son fundamentales no solo para la seguridad vial, sino también para el día a día de la comarca. La mejora de estas carreteras es clave para la movilidad cotidiana de los vecinos, el acceso a explotaciones agrarias y ganaderas, el transporte de mercancías y el desarrollo turístico del territorio.

Para Aragoneses, la inversión en estas infraestructuras es crucial para garantizar la movilidad en el medio rural, favorecer la actividad económica y reforzar el equilibrio territorial tanto en el municipio de Jaca como en el conjunto de la comarca de la Jacetania.