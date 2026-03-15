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Un incendio en una vivienda de Yecla provoca la atención de dos ancianos en el Virgen del Castillo

El fuego se ha originado en la cocina de un cuarto piso en la calle San Pascual y los afectados, de 92 y 89 años, han sido atendidos por inhalación de humo

Virgen del Castillo

Murcia Salud

Virgen del Castillo

Redacción COPE Murcia

Murcia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Dos personas de avanzada edad, un hombre de 92 años y una mujer de 89, han sido trasladadas esta tarde al Hospital Virgen del Castillo de Yecla por intoxicación por humo tras declararse un incendio en su vivienda. El suceso ha ocurrido sobre las 13:38 horas en un inmueble situado en la calle San Pascual del municipio.

Rápida actuación de los servicios de emergencia

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 ha recibido varias llamadas que alertaban del fuego, cuyo origen se ha localizado en la cocina del domicilio. Los propios ocupantes han logrado salir de la vivienda por su cuenta antes de la llegada de los equipos de emergencias.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Yecla, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y una Unidad Móvil de Emergencias del 061. El personal sanitario ha atendido a los dos afectados en el lugar antes de ordenar su traslado al hospital en una ambulancia no asistencial para una valoración completa.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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