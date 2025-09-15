Orio y Arraun Lagunak conquistan La Concha en un fin de semana marcado por la derrota de la Real Sociedad

Honor y gloria en las olimpiadas del remo

La Bandera de la Concha volvió a teñir de emoción la bahía donostiarra. Orio se proclamó campeón en categoría masculina y conquistó su trigésimo tercera bandera, imponiéndose con autoridad a Zierbena, al que aventajó en 12 segundos. En categoría femenina, Arraun Lagunak no dio opción y firmó su cuarto título, ampliando hasta 17 segundos la renta que ya traía de la primera jornada frente a Tolosaldea.

El gran protagonista fue Gorka Aranberri, patrón oriotarra, que sumó su décima bandera y fue bautizado como “el gobernador de la bahía”, superando a la leyenda Aita Manuel como remero más laureado de la prueba.

La Real Sociedad, en crisis tras caer ante el Real Madrid

En fútbol, la Real Sociedad sigue acumulando dudas tras perder por 1-2 contra el Real Madrid en Anoeta. El encuentro estuvo condicionado por la expulsión de Huijsen a la media hora de juego. El Comité Técnico de Árbitros analizará la acción este martes y aunque los colegiados consideran que no era roja, apuntan a que el VAR acertó en la corrección.

Lo más positivo fue el estreno de Carlos Soler, que dejó destellos de calidad en su debut como txuri urdin. Pese a ello, el equipo suma su peor arranque liguero de la última década y afronta semanas decisivas.

Polideportivo: victorias, títulos y surf mundial

En Segunda División, el Eibar cayó en Cádiz (1-0) y el Sanse perdió en Las Palmas (2-1). Ambos equipos se medirán el próximo domingo en Ipurua en un derbi con cuentas pendientes.

En Primera División Femenina, la Real goleó al Sevilla (3-0) y se mantiene invicta, mientras que el Eibar empató sin goles y acumula tres jornadas sin ganar.

En balonmano, el Bidasoa Irun debutó en la Liga Asobal con triunfo (32-25) sobre Ciudad Real.

En pelota, Zabala y Mariezkurrena se coronaron en el Navarra Arena tras vencer (15-22) a Altuna e Imaz.

En ciclismo, Jonas Vingegaard revalidó título en La Vuelta, marcada por protestas que impidieron terminar la etapa en Madrid.

Y en surf, la zumaiarra Janire González-Etxebarri, de solo 20 años, se proclamó campeona del mundo en El Salvador.

¿cÓMO ESCUCHAR DEPORTES COPE GIPUZKOA?

Deportes COPE Gipuzkoa se emite en el 99.8 FM hasta las 16:00 h.

Disponible en COPE.es, Ivoox, Spotify y Apple Podcast.