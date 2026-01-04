Activado el aviso rojo por lluvias en Málaga y emiten mensajes ES-Alert por lluvias de hasta 120 litros por metro cuadrado

Un hombre se resguarda con un paraguas de las fuertes lluvias caídas en Málaga

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por lluvias en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, y se ha emitido un mensaje ES-Alert a las 14:42 horas de este domingo.

Se prevén lluvias de 120 litros por metro cuadrado (peligro extraordinario) acumuladas en doce horas, un aviso que se prolongará hasta las 23:59 horas de este domingo, con una probabilidad entre el 40 % y el 70 %

Las precipitaciones más intensas se esperan en la mitad occidental de la referida área de la provincia malagueña.