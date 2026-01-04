Activado el aviso rojo por lluvias en Málaga y emiten mensajes ES-Alert por lluvias de hasta 120 litros por metro cuadrado
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo por lluvias en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce
Agencia EFE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por lluvias en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, y se ha emitido un mensaje ES-Alert a las 14:42 horas de este domingo.
Se prevén lluvias de 120 litros por metro cuadrado (peligro extraordinario) acumuladas en doce horas, un aviso que se prolongará hasta las 23:59 horas de este domingo, con una probabilidad entre el 40 % y el 70 %
Las precipitaciones más intensas se esperan en la mitad occidental de la referida área de la provincia malagueña.
