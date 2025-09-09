Deportes COPE Gipuzkoa analiza el regreso de Xabi Alonso a Anoeta

El regreso de Xabi Alonso a Donostia

La Real Sociedad se ha entrenado esta mañana en Zubieta con la vista puesta en el partido del sábado en Anoeta ante el Real Madrid de Xabi Alonso. El técnico tolosarra vuelve a la que fue su casa, convertido ahora en líder de LaLiga con tres victorias en tres jornadas. La Real, por su parte, llega al duelo con dos empates y una derrota, obligada a reaccionar para no hundirse en la clasificación.

Homenaje a John Benjamin Toshack

El encuentro tendrá un componente muy especial: el homenaje a John Benjamin Toshack, figura clave en la carrera de Alonso y segundo entrenador con más partidos en el banquillo txuri urdin. La Real Sociedad le impondrá la insignia de Oro y Brillantes en la previa del choque. Se espera la presencia de personalidades como Florentino Pérez, Jokin Aperribay, Emilio Butragueño, Iker Casillas o Meho Kodro, entre otros.

La charla de Deportes COPE Gipuzkoa

El programa de hoy contará con la dirección de Marco Antonio Sande y la participación de Aitor López Rekarte, excapitán de la Real Sociedad; Jessica Figueroa, periodista y analista; y Óscar Imedio, corresponsal en Eibar. La tertulia, además de mirar también a Xabi Alonso y Toshack, girará en torno al papel de Oyarzabal con la Selección Española, las claves del once de Sergio Francisco y las bajas confirmadas: Sadiq, Yangel Herrera y Orri Oskarsson.

Polideportivo y otros contenidos

Además, habrá espacio para la Bandera de La Concha, tras la corrección de sanciones a varias motoras y la polémica con los tres segundos de castigo a Orio; el análisis de la victoria del Eibar frente al Andorra (2-0) y sus opciones de ascenso; la presentación del Bera Bera en balonmano tras conquistar la Supercopa; y el repaso a la actualidad de la Vuelta a España, la pelota y el surf.

Deportes COPE Gipuzkoa se emite hoy desde las 15:25 h en el 99.8 FM, y también en COPE.es, Ivoox, Spotify y Apple Podcast.