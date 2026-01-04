Valencia Basket no afloja y sigue a cien ante Baxi Manresa (103-76)

Después de arrollar al Bilbao Basket en Miribilla el viernes para empezar el 2026, Valencia Basket abrió el Roig Arena por primera vez este nuevo año. El visitante, el Baxi Manresa, la antigua casa de Pedro Martínez. También de Badio y Sima. Un choque de mucha piel pues. Los catalanes salieron valientes, intercambiando puntos. Hasta el tramo final del primer cuarto, cuando un acelerón puso un 30-20 con susto, porque Montero enchufó un triple y pisó a Bassas. Gesto de dolor por su tobillo derecho del dominicano. Habían empezado a entrar los triples y eso hacía mella.

Cuando parecía que los taronja rompían, Manresa reaccionó y recortó, 32-28, con triple de Olinde. Pero la duda de siempre, cuántos tirones aguantarían las piernas y las cabezas de los de Diego Ocampo... porque Pedro Martínez metió a Nogués, que siempre supone una inyección de adrenalina a los partidos, porque su impacto defensivo es élite. Eso aumentó la velocidad del juego, con Moore produciendo, y la grada se entusiasmó. Más aún cuando Nogués se lanzó al suelo a por un balón recuperado.

Aún así, como Baxi Manresa juega también rápido, aprovechó algún error y buenos rebotes para un 0-10 de parcial que obligó a Pedro Martínez ha frenar el partido, con 39-38. Acción-reacción, porque se defendió con colmillo y se hizo un parcial de 17-4, para irse al descanso 56-42. Pradilla y Montero, con doce cada uno, los catalizadores.

El maño siguió de dulce a la vuelta de vestuarios, con un triple puso un 69-52. La ventaja aumentó hasta el 75-52 con un buen robo y transición de López-Arostegui. El punto 44 en la pintura de los taronja. Ya no hubo cambio de dinámica. Solo inercia impasible y sin piedad de un Valencia Basket, que con un Pradilla que se quedó en 21 puntos, a uno de su tope ACB, ya no miró atrás. Baxi Manresa trató de contener los daños pero no pudo evitar que los locales llegaran por octava vez este curso a los 100 puntos. El Roig Arena, feliz.