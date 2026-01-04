Almada estalla contra el arbitraje en Mendizorroza: "Ni la expulsión de Viñas ni la falta del gol fueron falta"

El entrenador del Real Oviedo, Guillermo Almada, ha terminado el partido contra el Deportivo Alavés con una mezcla de resignación y optimismo. A pesar de la tristeza en el vestuario, el técnico cree que el equipo mereció la victoria.

"Estoy un poco triste porque creo que merecimos la victoria por lo que hicimos", ha declarado Almada, convencido de que el equipo ha asimilado bien sus ideas. "Estamos en el buen camino. En los dos partidos merecimos ganar, pero esta es la línea y debemos tratar de seguirla", ha añadido.

Almada no ha ocultado su frustración por no haber traducido la superioridad en el marcador. "Duele, porque tener una actuación convincente, buena, con muchas situaciones, y no poderlos traducir en el marcador es una situación que nos golpea", ha afirmado.

El técnico achaca la falta de acierto a un componente mental: "Quizás, por el momento que estamos viviendo, uno se pone ansioso en el momento de definir", ha explicado, insistiendo en la necesidad de mejorar la efectividad.

Quizás nos toque ganar algún partido que no merezcamos" Guillermo Almada Entrenador del Real Oviedo

Dura crítica al arbitraje

Uno de los puntos más polémicos del encuentro ha sido la actuación arbitral, que Almada ha criticado con dureza. El técnico se ha mostrado especialmente molesto con la expulsión de Fede Viñas y la falta que originó el gol del empate del Alavés.

"Para mí, ni la de Fede ni la falta del tiro libre de Sibo fueron faltas", ha sentenciado. Según Almada, los jugadores rivales buscaron la expulsión del delantero: "Presionaban permanentemente y buscando cada roce que tenía Fede, exagerar cualquier falta, para que el árbitro tomara una decisión que para mí fue errónea".

Ni la expulsión de Fede ni la falta del gol del Alavés fueron falta" Guillermo Almada Entrenador del Real Oviedo

La delantera, a examen

La sanción de Fede Viñas deja al Oviedo con pocas opciones en ataque para el próximo partido. Sobre Thiago Borbas, ha señalado que "lleva un mes, prácticamente, sin entrenar", y aunque no es lo ideal, no descarta tener que "apresurar un poco el proceso" por necesidad.

Almada también ha elogiado el debut de Nico Fonseca, de quien ha dicho que "entró con personalidad" en un momento complicado. Respecto a una posible salida de Álex Forés en el mercado invernal, ha sido claro: "Hoy, Forés no puede salir, porque no tenemos el suficiente material en esa posición".

Unión con la afición

Finalmente, Guillermo Almada se ha alegrado por la comunión que se ha visto entre el equipo y los aficionados desplazados. "Me alegro, sobre todo, por los futbolistas", ha comentado, destacando la "disposición enorme" de la plantilla desde su llegada.

El técnico ha concluido con un mensaje para la hinchada: "Nos sentimos alegres de que se sientan identificados, y ojalá les podamos regalar muchas victorias, porque precisamos de nuestra gente para salir de esta situación complicada".