Lorca activa su plan de emergencia ante la llegada de la borrasca 'Francis'

El Ayuntamiento de Lorca ha activado su Plan Territorial de Protección Civil en fase de preemergencia ante la llegada de la borrasca “Francis”. La medida, efectiva desde las 19:00 horas, responde al aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por riesgo de fuertes lluvias y nevadas, especialmente durante el 5 y 6 de enero, coincidiendo con la Operación Retorno de Navidad.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Servicios de Emergencias del 112 de Lorca, preparando el material para el dispositivo ante posibles nevadas a partir del día 4 en Lorca

Dispositivo preventivo

El dispositivo municipal de Emergencias ha preparado una máquina quitanieves con expendedor de sal y una miniexcavadora, además de hacer acopio de más de seis toneladas de sal en la Base de Emergencias de Lorca Norte (Zarcilla de Ramos). También se ha alertado a empresas de maquinaria pesada por si fuera necesaria su colaboración en la limpieza de las vías.

Se han reforzado los efectivos de guardia del Servicio de Emergencias Municipal y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Además, se ha dado aviso a los distintos servicios municipales y a los alcaldes pedáneos para garantizar la fluidez en las comunicaciones, especialmente en las zonas más vulnerables.

Coordinación y posible acogida

El consistorio ha solicitado a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia y al Gobierno regional que mantengan sus propios servicios de emergencia en alerta. En caso de necesidad, se habilitaría un pabellón de acogida en el Palacio de Ferias y Congresos “Francisco Jódar” para personas que pudieran quedar atrapadas en la red de carreteras, especialmente en la A-91.

El Ayuntamiento de Lorca realiza un seguimiento continuo y permanente de la evolución de los partes meteorológicos emitidos por la AEMET. Todos los operativos y recursos municipales de emergencia permanecen activos y coordinados para anticiparse a cualquier escenario adverso y garantizar la seguridad de los vecinos.

Recomendaciones a la población

Se ruega a la población que siga en todo momento las indicaciones de las autoridades a través de los canales oficiales. Entre las principales medidas se encuentran evitar desplazamientos innecesarios, conducir con precaución, y consultar los avisos oficiales de tráfico y meteorología antes de emprender un viaje.

Asimismo, se aconseja tener precaución con las estufas y sistemas de calefacción para evitar sobrecargas o incendios, así como ventilar adecuadamente las habitaciones. Se recomienda también preparar un kit de emergencia en casa y prestar especial atención a las personas más vulnerables.