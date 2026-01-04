Hallada sin vida con signos de violencia una mujer en Quesada: se investiga como caso de Violencia de Género
Según ha podido saber COPE el principal sospechoso, un hombre de 65 años, expareja de la víctima, ha sido detenido
Redacción COPE AndalucíaRedacción COPE Jaén
Andalucía - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Dolor y consternación en la provincia de Jaén. El municipio de Quesada vive momentos de profunda tristeza y desconsuelo al conocer la trágica muerte de una de sus vecinas. Una mujer de unos 40 años de edad ha sido hallada sin vida con signos de violencia en el paraje de Los Molinos. Emergencias 112 ha recibido el aviso a las 15:45 de este domingo.
A esta hora, se está investigando este trágico suceso como un posible caso de violencia de género, según confirman a COPE Jaén fuentes de la Subdelegación del Gobierno de esta provincia. Igualmente, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirma esta investigación a través de sus perfiles oficiales de redes sociales.
Según ha podido saber este medio, Guardia Civil ya ha detenido a un hombre de 65 años, expareja de la víctima, como principal sospechoso de esta muerte violenta que sacude a la provincia de Jaén y al municipio de Quesada este domingo.
