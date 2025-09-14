Orio y Arraun Lagunak conquistan la Bandera de La Concha en una jornada histórica

La Bandera de La Concha ya tiene nuevos dueños en una edición que quedará para la historia. Orio, en categoría masculina, y Donostia Arraun Lagunak, en femenina, confirmaron los pronósticos y levantaron el título más prestigioso del Cantábrico en una mañana marcada por la emoción, el ambiente festivo en el Muelle donostiarra y la retransmisión especial de Deportes COPE Euskadi desde la Terraza de Bataplán, frente al campo de regatas.

La cita fue seguida por miles de aficionados y contó con la presencia de personalidades institucionales, patrocinadores y directivos, entre ellos Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, que no quiso perderse la gran fiesta del remo.

Arraun Lagunak, reina indiscutible de la Concha

La Lugañene volvió a dar un recital en la segunda jornada femenina. Con diez segundos de renta acumulada en la primera manga, las de Juan Mari Etxabe y Joana Halsouet no dieron margen a la sorpresa y volaron sobre una mar complicada, ampliando aún más la ventaja.

El tiempo global de 21:30.92 les dio su cuarta Bandera de La Concha y la tercera consecutiva, confirmando un ciclo histórico: doce banderas en la Liga Euskotren, dos campeonatos y la guinda en Donostia.

Tolosaldea fue segunda (+17.5), confirmando su gran progresión.

fue segunda (+17.5), confirmando su gran progresión. Orio completó el podio (+25.50), con la despedida de Patxi Francés como técnico.

completó el podio (+25.50), con la despedida de como técnico. Donostiarra cerró una excelente tanda para ser cuarta, por delante de Zumaia, Astillero, Hibaika y Hondarribia.

Arraun Lagunak se queda a un solo título de las legendarias bateleras de San Juan, que dominaron en los primeros años de la modalidad femenina.

Orio vuela y recupera la gloria ocho años después

En la categoría masculina, la San Nikolas de Orio dominó desde el inicio la tanda de honor. Con apenas diez centésimas de desventaja frente a Zierbena tras la sanción de la primera jornada, los de Iker Zabala no dieron opción en esta segunda.

EFE SAN SEBASTIÁN, 14/09/2025.- Los remeros de la trainera de Orio celebran su victoria la Bandera de la Concha, este domingo, en San Sebastián. EFE/Javier Extezarreta

El tiempo de 19:36.00 les permitió aventajar en 12,5 segundos a Zierbena, proclamándose campeones con un crono acumulado de 38:35.35. Fue su 33ª Bandera de La Concha, culminando una temporada perfecta tras ganar también los campeonatos de Gipuzkoa, Euskadi y España.

Zierbena fue segunda, incapaz de frenar el empuje amarillo.

fue segunda, incapaz de frenar el empuje amarillo. Bermeo Urdaibai completó el podio a 32 segundos.

completó el podio a 32 segundos. Donostiarra, anfitriona en aguas de La Concha, terminó cuarta tras cuajar una notable tanda.

Aranberri supera a Aita Manuel y entra en la leyenda

El gran protagonista individual fue Gorka Aranberri, patrón oriotarra, que con este triunfo alcanzó su décima Bandera de La Concha y superó a la leyenda Aita Manuel, hasta ahora el más laureado de la historia.

“Hemos sido los mejores y ya está”, resumió el zarauztarra, convertido ya en el gobernador de la bahía y referencia absoluta de la última década en el remo de élite.

Éxito de la retransmisión de COPE Euskadi

La retransmisión especial de Deportes COPE Eus kadi desde la Terraza de Bataplán fue un auténtico éxito. Marco Antonio Sande dirigió un dispositivo con la narración de Mauri Idiakez y los comentarios de voces expertas como Juan Mari Lujambio, Aitor Balda y Antxon Korman, ofreciendo a los oyentes una cobertura de primer nivel en COPE Más Euskadi, la app de COPE y en cope.es.

Numerosos invitados, patrocinadores y directivos se dieron cita en Bataplán para disfrutar de una visión inmejorable del campo de regatas y vivir en directo la emoción de las llamadas olimpiadas del remo.

Próxima cita en COPE Gipuzkoa

La Bandera de La Concha 2025 se despide con doble triunfo guipuzcoano, emociones fuertes y nuevas páginas para la historia. Pero el análisis continúa: mañana en Deportes COPE Gipuzkoa (99.8 FM) repasaremos con detalle todo lo ocurrido, con protagonistas, testimonios y el mejor debate.