Matarazzo frena la euforia de la Copa y centra el foco en el "test" ante el Villarreal

La Real Sociedad afronta este viernes la vigésimo novena jornada de LaLiga con una complicada visita al Estadio de la Cerámica para medirse al Villarreal. El equipo donostiarra, con la mirada puesta inevitablemente en la cercana final de la Copa del Rey, busca consolidar su buen momento en el campeonato doméstico. Para la cita, el técnico Rino Matarazzo ha publicado una lista de 23 convocados en la que destacan los regresos de Ahien Muñoz y Gorrotxategi, ya recuperados, y la inclusión de los canteranos Ibai Agirre y Arana. En el capítulo de ausencias, Beñat Turrientes se pierde el choque por sanción, mientras que Yangel Herrera, Takefusa Kubo, Álvaro Odriozola e Iñaki Ruperez continúan en la enfermería.

Un examen de altura en La Cerámica

Rino Matarazzo ha calificado el encuentro como un "buen test" para medir el estado actual del equipo. El entrenador norteamericano ha elogiado al rival, un Villarreal que llega en un gran momento. "Es un muy buen equipo con una identidad clara", ha señalado Matarazzo en rueda de prensa, destacando la peligrosidad de los amarillos en transición y la calidad de sus individualidades. Por ello, ha insistido en la necesidad de que los suyos ofrezcan su mejor versión: "Necesitamos estar en nuestro mejor momento, en nuestro mejor rendimiento mañana, si queremos tener una oportunidad de ganar allí".

Es una muy buena prueba para nosotros para ver qué tan buenos somos en este momento"" Rino Matarazzo Entrenador de la Real Sociedad

El técnico ha subrayado la importancia de seguir mejorando aspectos defensivos y las jugadas a balón parado para mantener la buena dinámica. "Queremos seguir mejorando", ha afirmado, consciente de que, a pesar de los buenos resultados, todavía hay margen de crecimiento. "Mañana jugamos fuera de casa contra un equipo muy, muy bueno, así que será una buena prueba para ver qué tan buenos somos en este momento", ha sentenciado.

Real Sociedad Barrenetxea en la sesión de trabajo de Zubieta previa al duelo ante el Villarreal

La gestión de la plantilla y las lesiones

Uno de los focos de preocupación sigue siendo la enfermería. Matarazzo ha confirmado la mala noticia sobre Yangel Herrera, cuya lesión muscular le convierte en una seria duda para la final de Copa. La situación de Takefusa Kubo, sin embargo, es más optimista. El técnico ha asegurado que el japonés "está progresando y está trabajando muy, muy duro", y ha destacado su concentración y "muchas ganas de volver". Su regreso se perfila como un "fichaje estupendo" para el tramo final de la temporada.

Yangel tiene una lesión similar a la que tuvo la última vez en el sóleo" Rino Matarazzo Entrenador de la Real Sociedad

En el centro del campo, la baja por sanción de Beñat Turrientes, un jugador que "ha sido especial" y ha mejorado "mucho defensivamente" según el entrenador, será cubierta con la entrada de canteranos como Ibai Agirre, a quien Matarazzo ha definido como un "talento enorme". El preparador ha dejado claro que tomará "decisiones inteligentes" para gestionar los minutos de los jugadores, teniendo en cuenta el panorama general pero siempre con el foco en el siguiente partido.

análisis y tertulia en el kiosko de la cope

El debate sobre las rotaciones se ha analizado en el programa ‘El Kiosko de la COPE’, en Deportes COPE Gipuzkoa. La periodista Jessica Figueroa ha reconocido que es "lógico" pensar en la final, pero ha recordado que "la liga es lo que te da de comer". Por su parte, el analista Ander Iturralde se ha mostrado partidario de la filosofía de "a muerte en cada partido", argumentando que la dinámica positiva y el ritmo competitivo son claves. "Yo creo que es algo que a veces se minusvalora en el fútbol, el valor de lo que es que un equipo, pues, esté ya rodado", ha opinado Iturralde.

En el mismo espacio radiofónico, el director de ‘Alineación Indebida’ ha puesto en valor el excelso momento de forma de Guedes, del que no esperaba "que recuperase la magia de sus mejores años", y considera que podría entrar en la lista de Portugal para el Mundial. La actualidad de la Real Sociedad y todos los análisis se pueden seguir en Deportes COPE Gipuzkoa, en directo de lunes a viernes de 15:25 h a 16:00 h en el 99.8 de la FM, en la web cope.es y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando la emisora de COPE MÁS San Sebastián. Además, los podcast de los programas se publican a diario en plataformas como Ivoox, Spotify y Apple Podcast.

Otras noticias y posible once

En otras categorías, la Real Sociedad Sub-21 ha logrado una contundente victoria por 0-3 en el campo del Crystal Palace, clasificándose para las semifinales de la Premier League Internacional Cup. En balonmano, el Bidasoa-Irun ha anunciado el fichaje del central Nico Mindegia. De cara al partido en Villarreal, el posible once de la Real Sociedad podría estar formado por Remiro en la portería; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín y Sergio Gómez en defensa; Soler, Gorrochategui y Brais Méndez en el centro del campo; y un tridente ofensivo con Guedes, Oyarzabal y Barrene.