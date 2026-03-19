Badajoz se afianza en sus símbolos: la ciudad celebra su día grande con la inauguración de la estatua de Alfonso IX

Badajoz ha celebrado este jueves, 19 de marzo, la quinta edición del Día de la ciudad, una jornada marcada por la reivindicación de su historia y el fortalecimiento de sus símbolos. El acto central ha sido la inauguración oficial de la estatua del rey Alfonso IX, una figura clave en la historia pacense, que ya preside la plaza de San José.

El alcalde tras la inauguración

El alcalde, Ignacio Gragera, ha destacado que la ciudad "tenía un debe" con el monarca que conquistó la ciudad en 1230. Aunque el monumento fue instalado en diciembre, su inauguración se pospuso debido a la convocatoria electoral. Para Gragera, este acto forma parte de un proceso para que los ciudadanos puedan "entender lo que fuimos y lo que somos para, por tanto, quererlo".

Un símbolo de memoria colectiva

La concejala de Patrimonio, Ana María Casañas, ha defendido que la escultura no es solo una manifestación artística, sino "un ejercicio de memoria colectiva". Ha recordado que Alfonso IX representa valores como "unión, legislación y progreso" y que con su figura se honra a "quien hizo de Badajoz una ciudad de historia, de frontera y de futuro".

Era un debe de la ciudad con la figura de Alfonso IX" Ana María Casañas Concejala de Patrimonio

El escultor de la obra, Estanislao García Olivares, ha expresado su satisfacción por materializar un proyecto "que lleva décadas pendiente". García Olivares, también autor de la estatua de Ibn Marwan, ha señalado que con la figura del rey cristiano se completa la representación de los "dos grandes hitos fundacionales" de la ciudad. "Esto es para toda la vida, es para siempre", ha afirmado sobre la escultura fundida en bronce.

El futuro en manos de los escolares

La jornada ha contado con un protagonismo especial para los más jóvenes. Un grupo de 45 escolares de sexto de Primaria del CEIP Enrique Iglesias ha participado en el solemne izado de la bandera de la ciudad en la plaza Alta, tras escuchar los himnos de Badajoz, Extremadura y España. Estos alumnos forman parte del proyecto educativo la "Gran Orden para la Defensa de Badajoz", que promueve el conocimiento de la historia local.

Autoridades en la Plaza Alta

El alcalde ha insistido en la importancia de este tipo de proyectos para "inocular" el amor por la ciudad en los niños. Según Gragera, el objetivo es que, a través del conocimiento de su historia, se fomente "el cuidado y la reivindicación de lo que somos" y se refuerce el sentido de pertenencia entre los pacenses.

Una jornada de celebración institucional

La celebración del V Día de Badajoz ha culminado con un acto institucional en las antiguas Casas Consistoriales. La jornada ha contado con la presencia de numerosas autoridades, entre ellas el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, y el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, además de representantes de la corporación municipal y mandos militares.