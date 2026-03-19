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El Barça moja la pólvora del Valencia Basket en la noche de la cremà (62-66)
La defensa de los barcelonistas reduce la producción ofensiva taronja a su mínimo de la temporada. El rebote y los nervios en los últimos segundos, dejan a los valencianos sin victoria
Valencia - Publicado el - Actualizado
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Los dos primeros minutos fueron sin puntos. Contra el Barça hay que saber que toca picar piedra en cada ataque, que con Xavi Pascual se han vuelto un rival áspero y rocoso. En ese orden, Parra, un currante, brilla. Seis puntos anotó con pico y pala el zurdo. A los seis minutos, 6-7 en el marcador. Al gusto visitante. Pedro Martínez metió un quinteto grande: Montero, De Larrea, Braxton de tres, Costello y Sako. El dominicano enchufó de tres la primera que tocó. Y pronto generó un “oooh” con uno de sus trucos de magia. Siete puntos para él, pero Juani Marcos con dos triples apurando el reloj finalizó el primer acto 15-18.
Brizuela, con un triple, lo estiró, 15-21, y Pedro tuvo que para el juego con la canasta de Vesely para el 15-23. La defensa blaugrana dominaba y Clyburn cerró un parcial de 0-13 con otro triple, 15-26. Un gran triple de Puerto recibió otra respuesta de Clyburn. El rebote había que cerrarlo y atacarlo mejor. Aquí vino el cambio. Más dureza defensiva, más agresividad yendo al tablero contrario y pronto se igualó el partido. Un triple de Puerto en la esquina, sobre la luz, mandó el choque al descanso 33-35.
La salida de vestuarios fue buena. Sin miedo. Ahí Valencia Basket ya mira a cualquiera a los ojos, incluso a un Barça con jugadores de clase internacional, como Vesely. Díez minutos más de desgaste en los que los catalanes recobraron el control al final, 52-53. Marcador bajo, Pascual feliz. Con el rebote otra vez para él, 20-28.
El Barça se aferraba a las segundas y terceras opciones cuando el Roig Arena se enchufó de verdad. A falta de cinco, 58-55. Una pena que en libres los taronja no llegaban ni al 50 por ciento, con sus 6 de 13. Un lastre. Vesely 60-58 230 Montero capturó y rebote y fue arrollado. Libres. Aire. Con él, sí, 62-59 a uno y medio. Estaba en la mano, pero se escapó. Un rebote, un triple de Clyburn y nervios en el último balón. Al final, 62-66, en una noche que duele. Se luchó en el barro, pero el cara o cruz fue para los blaugrana.