Sevilla acoge el estreno de 'Cayetana, la duquesa de todos': así fue la Premier en el Teatro Cine Cervantes

La ciudad de Sevilla se ha vestido de gala para la premier del documental 'Cayetana, la duquesa de todos', una producción de Ábside Media Producciones que repasa la vida de la icónica Duquesa de Alba. El Teatro Cine Cervantes, uno de los escenarios con más solera de la capital hispalense, ha desplegado su alfombra roja para acoger el esperado estreno, un evento seguido en directo por el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito y la periodista Inmaculada Jiménez informando a pie de calle.

Un retrato íntimo con imágenes inéditas

El documental, de casi 90 minutos de duración, ofrece un viaje por la vida de Doña Cayetana, desde su juventud en Madrid hasta sus años más felices en Sevilla. La producción cuenta con material nunca visto del archivo familiar secreto de la Casa de Alba y los testimonios de más de 40 personas que formaron parte de su vida.

Entre las voces que participan se encuentran las de su viudo, Alfonso Díez, y dos de sus hijos, Eugenia y Cayetano Martínez de Irujo. Precisamente, su hijo Cayetano destacó durante la presentación que su madre fue "una de las figuras femeninas más importantes de finales del siglo XX y principios del XXI".

Una de las figuras femeninas más importantes de finales del siglo XX y principios del XXI"

El homenaje que la duquesa merecía

La familia ha descrito este documental como "el homenaje que ella se merecía y que hasta ahora no había podido tener". La pieza audiovisual profundiza en una mujer que, como se narra en el propio documental, "ha sido hija única, ha heredado el imperio y no ha dependido de nadie nunca en su vida".

Ha sido hija única, ha heredado el imperio y no ha dependido de nadie nunca en su vida"

El ambiente a las puertas del Cervantes ha estado marcado por la expectación, con la llegada de los 300 invitados a la premier. Inmaculada Jiménez describió el escenario como "uno de los sitios con más sabor que quedan en Sevilla", un marco perfecto para recordar a una figura tan ligada a la ciudad.