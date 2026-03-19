Parra guía al Barça hacia la victoria en Valencia

El Barça ha roto la mala racha con la que llegaba a Valencia, seis derrotas en los últimos siete partidos, gracias a la gran actuación de Joel Parra que ha sido especialmente clave en el último minuto donde ha conseguido una canasta, un rebote ofensivo, una asistencia y una recuperación para firmar un actuación decisiva y que permite a los azulgrana tomar oxígeno y consolidarse dentro de los 10 primeros, a falta de la jornada de mañana. El alero ha estado bien secundado por Clyburn y Vesely. El partido ha sido igualado, aunque el Barça ha llegado a tener 11 puntos de ventaja en el segundo cuarto, y sobre todo errático, con un Valencia muy mal en los tiros libres (8/17) a lo que hay que añadir otra floja estadística en el lanzamiento de tres (6/27). Tampoco le fue muy bien a los barcelonistas que firmaron un 7 de 25 en los tiros de tres. Sin embargo el Barça se ha sobrepuesto a las bajas de Shengelia y Laprovittola y al mal partido de su mejor tirador Punter (tres puntos) junto con Cale, Brizuela y Hernagómez, para tirar de casta, no permitir que Valencia se marchase en el marcador y llegar vivo al último minuto donde supo acabar mejor.

El primer cuarto ha estado marcado por la igualdad. La primera canasta llegó a los dos minutos de juego, antes Vesely había dado el susto después de retirarse al banco tras recibir un golpe en la rodilla. El checo volvería a la pista al final del periodo. Parra se mostraba muy acertado corriendo en contragolpe y anotando ocho puntos que daban replica a un Valencia con varios anotadores sumando, aunque el más destacado fue Montero entrando desde el banco y anotando ocho puntos consecutivos, a los que Marcos, otro jugador que salía del banco de suplentes daba réplica con dos triples consecutivos. Hernangómez que había entrado por Vesely se iba pronto al banco con dos personales. El base argentino cerraba el cuarto con un triple para dejar el marcador en 15-18. La máxima diferencia azulgrana obtenida con la unidad B.

El segundo cuarto ha empezado con un Barça que ha sorprendido a Valencia con una defensa que ha ahogado a los de Pedro Martínez que han encajado un parcial de 0-13 en el que ha brillado Clyburn para poner la máxima diferencia 15-26. De ahí hasta el final Valencia ha ido recortando distancias hasta que Puerto con un triple sobre la bocina dejaba el marcador al descanso con un ajustado 33-35.

El tercer cuarto el partido ha seguido en la misma dinámica, diferencias escasas y defensas imponiéndose a los ataques. El mejor ejemplo ha sido el parcial de 0-6 para el Barça replicado con uno idéntico de Valencia. Al final del periodo 52-53.

En el último periodo el partido parecía decantarse para Valencia después de que el Barça hay estado tres minutos y medio sin anotar. Sako y Montero se encargaron de poner la máxima diferencia para los locales con un parcial de 6-0 (58-53). Vesely evitaba males mayores con cuatro puntos consecutivos, los únicos del Barça desde el inicio del periodo, pero al conjunto levantino comenzó a temblarle la mano, no ha sabido sentenciar a base de fallar tiros libres hasta llegar al último minuto con 62-59. Ahí ha aparecido la mano providencial de Parra y un triple más tiros libres de Clyburn para llevarse el partido.

Ficha técnica:

Valencia Basket: Thompson (7), Badio (0), Puerto (8), Pradilla (8), Reuvers (3) -cinco titular- De Larrea (0), Montero (11), Moore (8), Key (5), Costello (0) y Sako (12).

Barcelona: Satoransky (3), Punter (3), Cale (3), Parra (14) y Vesely (11) -cinco titular- Marcos (6), Norris (4), Brizuela (7), Hernangómez (2), Fall (0) y Clyburn (13).

Parciales por cuartos: 15-18/ 18-17/19-18/10-13