Villafranca de Córdoba se prepara para el futuro: un plan para competir con la capital y atraer turismo

La localidad de Villafranca de Córdoba está experimentando un crecimiento demográfico constante, un impulso que su alcalde, Francisco Palomares, busca consolidar con una clara visión de futuro. La próxima instalación de la base logística del Ejército de Tierra se presenta como una oportunidad estratégica, y el consistorio ha comenzado por reforzar los servicios públicos para convertir el municipio en una opción atractiva para vivir. "Un alcalde siempre tiene que estar pensando en futuro", ha señalado Palomares, destacando la importancia de contar con infraestructuras de calidad para atraer a nuevos residentes.

Servicios de calidad y un plan a 15 años

La primera fase de esta estrategia se ha centrado en mejorar las dotaciones que los ciudadanos usan a diario. Entre ellas se incluyen un gimnasio, un centro de salud adecuado, colegios con buenos servicios, instalaciones deportivas renovadas y parques en perfectas condiciones para una población que el alcalde describe como "muy joven". Ahora, el Ayuntamiento aborda el que considera el proyecto clave para los próximos 15 años: el desarrollo urbanístico.

Villafranca de Córdoba

Ya se ha adjudicado la redacción de un nuevo plan general de ordenación municipal y un plan de ordenación urbana. El objetivo es doble: preparar el suelo industrial para futuras inversiones y generar suelo residencial a un precio competitivo. "Villafranca se tiene que preparar sobre todo para el tema industrial", ha explicado el alcalde. La estrategia es clara: competir con la capital cordobesa ofreciendo condiciones más económicas. "Una de las cosas que vamos a poder competir con Córdoba es que el suelo industrial va a ser mucho más barato y el suelo residencial también va a ser mucho más barato y, por lo tanto, la vivienda va a ser más barata de lo que va a ofrecer Córdoba", afirma Palomares.

La vivienda va a ser más barata de lo que va a ofrecer Córdoba" Francisco Palomares Alcalde de Villafranca de Córdoba

Apuesta por el turismo familiar y de naturaleza

Paralelamente, el turismo se ha convertido en otro de los grandes ejes de desarrollo. Gracias a una subvención de 2,4 millones de euros de fondos europeos, el municipio está ejecutando un Plan de Sostenibilidad Turística cuyos resultados ya son visibles. "Cada vez recibimos más visitantes", ha confirmado el alcalde. El proyecto incluye actuaciones como la puesta en marcha del primer barco solar que navegará por el río Guadalquivir en la provincia, la mejora del albergue Fuente Aérea, la creación de estaciones de bicicleta y la apertura de una oficina de turismo digitalizada.

Parque Acuático

La estrategia turística de Villafranca se aleja de la competencia directa con el patrimonio monumental de Córdoba. En su lugar, se centra en el turismo de naturaleza y familiar. "No podíamos competir en ese sentido, pero sí podíamos competir con lo que tenemos, que es con ese turismo de naturaleza y ese turismo familiar", ha razonado Palomares. La idea es ofrecer un complemento a la oferta de la capital, un lugar de descanso y ocio para las familias que visitan los grandes monumentos, con espacios como su conocido parque acuático.

Podíamos competir con lo que tenemos, que es con ese turismo de naturaleza y ese turismo familiar" Francisco Palomares Alcalde de Villafranca de Córdoba

Tradiciones que se refuerzan

El calendario de Villafranca está marcado por eventos que combinan tradición y ocio. La fiesta más importante es la romería de San Isidro Labrador, el 15 de mayo, precedida por la "Gran Huevada", un evento de gran popularidad en el que se reparten cerca de 20.000 huevos. A estas citas se suman otras como la Semana Santa, que "está tomando mucho más valor" cada año gracias a la colaboración con las hermandades, o la nueva Fiesta de Primavera, diseñada para atraer tanto a jóvenes como a un público más adulto.