Los robots dan vida al arte contemporáneo para enseñar su valor en los colegios de Badajoz

El proyecto educativo RobotizArte Contemporáneo llega a su cuarta edición en Badajoz con una propuesta que fusiona arte contemporáneo, robótica educativa y creatividad. La iniciativa, que se desarrolla en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), busca acercar el patrimonio artístico a los más jóvenes. Para conocerlo en profundidad, Daniel Pérez Leytón, profesor de sexto de primaria en el CEIP Lope de Vega, ha explicado todos los detalles en el programa de COPE Badajoz con Judith Rueda.

Fomentar la cultura de los museos

Proyecto Roborizarte

Según ha explicado el docente, RobotizArte tiene "muchos objetivos". Uno de los principales es "fomentar la cultura de los museos y darle valor a nuestro patrimonio artístico". El proyecto también busca desarrollar las habilidades de "pensamiento computacional y robótica educativa", trabajar con una metodología STEM y, sobre todo, impulsar el pensamiento creativo del alumnado.

Darle valor a nuestro patrimonio artístico" Daniel Pérez Leitón Maestro

La iniciativa involucra a 140 alumnos y alumnas y 15 docentes de cuatro centros educativos de Badajoz con perfiles muy diversos: el Centro de Educación Especial Los Ángeles, el IES San Fernando y los colegios CEIP Santa Marina y CEIP Lope de Vega. Esta diversidad permite que participen estudiantes con un rango de edad que va "desde los 10 años hasta los 15 o 16", como ha señalado Pérez Leytón.

Alumnos creadores y mediadores

El proceso creativo es la pieza central. Los alumnos visitan el MEIAC, investigan su colección, eligen las obras que quieren reinterpretar y diseñan su transformación en obras robotizadas interactivas. Para ello, combinan programación, construcción robótica y creación artística, trabajando obras como 'La mulata del espejo' de Timoteo Pérez Rubio o 'Faro' del colectivo Los Carpinteros.

Proyecto Roborizarte

En este proceso, el papel del profesorado es el de guiar, pero sin intervenir en las decisiones. "Nosotros como docentes estamos como acompañantes, y también porque son sus decisiones, es su proyecto creativo", afirma Pérez Leytón. El ensayo y error se convierte en una herramienta clave para que los estudiantes decidan qué materiales plásticos o qué elementos de robótica, como motores, sensores o engranajes, van a utilizar.

Nosotros somos acompañantes, pero realmente no intervenimos directamente en el proceso creativo" Daniel Pérez Leitón Maestro

El trabajo se organiza por equipos dentro de cada aula, lo que fomenta valores como "la empatía, la escucha, el tomar decisiones", ha destacado el profesor. Aunque cada grupo trabaja en su centro, el conocimiento se comparte, ya que los alumnos deben ser capaces de explicar todos los proyectos expuestos, no solo los suyos.

Proyecto Roborizarte

Exposición abierta al público

La fase final del proyecto es una exposición pública en el MEIAC, que podrá visitarse los días 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 y 24 de mayo en horario de 10:00 a 13:30. Una de las claves es que la muestra será atendida por los propios estudiantes, que actuarán como mediadores culturales explicando al público el proceso y las obras.

Proyecto Roborizarte

Además, durante las visitas, que se pueden concertar con grupos escolares, se realizará un taller de robótica educativa. En él, los visitantes podrán crear su propia obra artística robotizada, una experiencia que también será dinamizada por el alumnado del proyecto. Con la vista puesta en el futuro, Pérez Leytón ha expresado su ilusión por realizar una quinta edición el próximo curso en otro de los museos de la ciudad para seguir poniendo en valor el patrimonio local.