'Tiempo de Txoko' estalla por las entradas de la Copa: "El sorteo ha beneficiado al socio aprovechategui"

El sorteo de entradas para la final de la Copa del Rey ha encendido el debate en la tertulia ‘Tiempo de Txoko’ de Deportes COPE Gipuzkoa. El programa, dirigido por el periodista Marco Antonio Sande, contó con la participación de Mauri Idiakez, Oier Fano, David Miner y David Juanmartiñena, quienes analizaron la controvertida gestión del club en el reparto de localidades para la cita de Sevilla.

La polémica por el “socio aprovechategui”

Mauri Idiakez fue el más crítico al asegurar que el sistema había favorecido a los que se apuntaron tras conocer que las entradas se podían ceder. "El sorteo ha beneficiado al socio aprovechategui, que se había inscrito después de conocer que se cedían las entradas", afirmó. Según Idiakez, esta decisión generó una polémica que podría haberse evitado si el comunicado del club se hubiera producido una vez cerrado el plazo de inscripción.

El sorteo ha beneficiado claramente a los que después de saber que la entrada era de posible cesión, se han apuntado" Mauri Idiakez Periodista de Deportes COPE Gipuzkoa en San Sebastián

David Juanmartiñena se sumó a las críticas, calificando la gestión de "chapuza" y la comparecencia del presidente Jokin Aperribay de "Kafkiana". Para el periodista, lo sucedido fue "tremendamente injusto", ya que se modificaron las reglas a mitad del proceso. "Has cambiado las cartas a mitad de partida. Y eso me parece, pero es que me parece...", lamentó Juanmartiñena.

Real Sociedad Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad

Por su parte, Oier Fano, desde Londres, se quejó del cariz que tomaba el programa, "me he comido cuatro minutos de burocracia que estaba a punto de colgar", para después contar que los aficionados del Atlético de Madrid deben llevar una pulsera para acceder a finales similares. David Miner, por su lado, optó por no solicitar entrada.

Una piedra de toque ante el Villarreal

En el plano deportivo, la tertulia analizó el próximo partido de la Real Sociedad contra el Villarreal. Mauri Idiakez se mostró optimista, ya que considera que el estilo de juego del rival beneficia a los donostiarras. "El Villarreal, yo creo que será el equipo de primera que menos balones bombea, juega todo por abajo", explicó, lo que a su juicio reduce el peligro aéreo para la Real.

David Juanmartiñena coincidió en el análisis, pero advirtió del peligro en las combinaciones de ataque del Villarreal, destacando a jugadores como Gerard Moreno o Mikautadze. También se debatió sobre el buen momento de forma de Caleta-Car, sobre quien Oier Fano ironizó: "Ha hecho una cosa que hay que hacer en la vida [...], que es crear muy bajas expectativas. A partir de ahí, con poquita cosa, ya van a decir, joder, este está progresando".

Caleta-Car ha hecho una cosa que hay que hacer en la vida, que es crear muy bajas expectativas" Oier Fano Periodista e influencer

Turrientes y el sueño de la Selección

El nombre de Beñat Turrientes también surgió en el debate, después de que Marco Antonio Sande recordara los elogios del exfutbolista y comentarista Javi Casquero, quien lo pidió para la selección española absoluta. A pesar del "overbooking" en el centro del campo, los tertulianos coincidieron en el gran potencial del joven centrocampista de la Real Sociedad.

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