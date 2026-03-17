La Real Sociedad vuela hacia Europa con un Oyarzabal de récord y un Guedes estelar

La Real Sociedad vive un momento dulce. El equipo de Rino Matarazzo se ha consolidado en los puestos europeos de LaLiga tras una sólida victoria por 3-1 ante Osasuna, en una actuación coral que ilusiona a la afición. Con la vista puesta en el próximo partido de este viernes contra el Villarreal, el conjunto txuri-urdin demuestra una ambición renovada, impulsado por un grupo de jugadores que han encontrado su mejor versión.

Un vestuario conectado y en estado de gracia

Una de las claves del éxito reside en la cohesión del vestuario. El exfutbolista Aitor López Recarte considera que Matarazzo "ha hecho es, sobre todo, conectar mucho con el jugador". Esta sintonía se refleja en el campo, donde los futbolistas se entienden a la perfección. "Cuando tú estás dentro del campo y sabes los movimientos que van a hacer los compañeros, [...] se ha demostrado que, cuando uno recibe el balón, sabe lo que tiene que hacer", explicaba el lateral Sergio Gómez.

En este ecosistema, figuras como Gonçalo Guedes brillan con luz propia. El portugués ha recuperado un nivel excepcional, recordando al futbolista por el que el PSG pagó 40 millones de euros. "Por nivel y merecimientos, está claro que merece ir a la Eurocopa", opina Andoni Otxotorena, periodista y árbitro, quien destaca su "inspiración, rapidez, velocidad, desmarque y gol".

Lo estoy pasando bien, estoy disfrutando del fútbol, el equipo ha hecho un gran partido, estamos jugando cada vez mejor" Gonçalo Guedes Jugador de la Real Sociedad

El propio Guedes confirma su gran estado de forma: "Lo estoy pasando bien, estoy disfrutando del fútbol, el equipo ha hecho un gran partido, estamos jugando cada vez mejor". Este renacer, junto al de Carlos Soler, ha sido reconocido como un gran acierto de la dirección deportiva, que ha dotado a la plantilla de una profundidad de primer nivel.

Mención aparte merece el capitán, Mikel Oyarzabal, quien continúa batiendo récords. Con su gol ante Osasuna, suma ya 129 tantos, igualando a la leyenda Roberto López Ufarte como segundo máximo goleador histórico del club. Como apunta el periodista Aitor Silva, Oyarzabal "está llamado a ser un récord breaker de manual en la Real Sociedad" y es, sin duda, "el alma, el corazón y la cara visible" del equipo.

El debate en cada línea: talento y benditos problemas

El buen momento colectivo genera debates sobre la configuración del once titular. La irrupción de Beñat Turrientes plantea una sana competencia en el centro del campo. Marta Gonzalo, delegada del Diario AS en Gipuzkoa, destaca la disyuntiva: "Yo creo que son supercompatibles", afirma sobre su posible dupla con Jon Gorrotxategi, elogiando la "calidad y la exquisitez" de Turrientes.

Soy un jugador que me gusta conducir mucho el balón, que estoy arropado con con otro al lado, y al final, con esta nueva formación, pues estoy sacando más mis mis cualidades" Beñat Turrientes Jugador de la Real Sociedad

AnderUria.PH Beñat Turrientes con peto naranja durante una sesión de trabajo en Zubieta

El canterano se siente cómodo con su rol actual, como él mismo admite: "Soy un jugador que me gusta conducir mucho el balón, que estoy arropado con con otro al lado, y al final, con esta nueva formación, pues estoy sacando más mis mis cualidades y se está viendo". A estos nombres se suma la próxima recuperación de Take Kubo, quien disputará un puesto con un Ander Barrenetxea que ya muestra "brotes verdes", según Silva.

Las sombras: lesiones, defensa y la gestión de la final

No todo son flores para el conjunto donostiarra. El equipo sigue mostrando debilidades en defensa, habiendo encajado ya 42 goles esta temporada. "Es su debe", señala Marta Gonzalo, quien considera que si el equipo corrigiera los "despistes defensivos" y los goles "a balón parado", podría "mirar para arriba todavía con mayor claridad".

La imagen más dolorosa de la victoria ante Osasuna fue la lesión de Yangel Herrera, quien se marchó del campo "hecho puré" tras una nueva dolencia en el sóleo. Su situación contrasta con la legendaria durabilidad de mitos como Bixio Gorriz, quien disputó 599 partidos sin perderse uno solo por lesión. Pese al varapalo, Otxotorena cree que el venezolano es "recuperable".

Otro foco de tensión ha sido la polémica gestión de las entradas para la final de la Copa del Rey. Las explicaciones del presidente, Jokin Aperribay, no convencieron a parte de la afición. Tanto Aitor Silva como Andoni Otxotorena, desde el videopodcast One Club y sus redes sociales respectivamente, han criticado la comunicación del club, calificándola de poco transparente y mal gestionada en tiempos.

Este análisis en profundidad forma parte de ‘La Charla de la COPE’, el espacio dirigido por Marco Antonio Sande que cuenta cada martes con las voces de Marta Gonzalo, Aitor Silva, Andoni Otxotorena y Giovanni Batista. Se pueden seguir los programas de Deportes COPE Gipuzkoa en directo de lunes a viernes de 15.25 h a 16.00 h en el 99.8 de la FM, en cope.es y en las apps de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando la emisora de COPE MÁS San Sebastián.

En "el otro fútbol", la Real Sociedad B jugará los cuartos de final de la Premier League International Cup, mientras que el Eibar visitará al Andorra. En el apartado polideportivo, el Gipuzkoa Basket se enfrenta a un duro rival, el Palencia; en balonmano, Nacho Valles no seguirá en el Bidasoa Irun y, en el Bera Bera, la jugadora Elke Karsten ha sido operada de una lesión de menisco.