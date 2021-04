Los avances tecnológicos en el fútbol explicados desde la ciencia

El fútbol ha evolucionado en muchos aspectos, la forma física, la táctica y la técnica, pero la tecnología no se ha quedado atrás. Joaquín Sevilla, director de la Cátedra Laboral Kutxa de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), lo analiza así:

La ciencia está en todas partes, no se trata de algo que está en los laboratorios, sino de la mejor explicación que tenemos del mundo. Y además conocerla en detalle nos permite ir mejorando muchos aspectos de esa vida cotidiana. Hoy buscamos algunas de las aportaciones de la ciencia moderna al fútbol.

La vida activa de los futbolistas se ha alargado mucho. Se cuidan más, comen mejor, pero también se benefician de las mejoras en la fisioterapia y de de la medicina. Los diagnósticos por RMN y las cirugías poco invasivas hacen que las lesiones resulten mucho más leves que antes. (José Manuel López Nicolás, entrevista en Marca Murcia)

Los materiales incorporados a los distintos elementos del fútbol: las camisetas (que han pasado de algodón a polímeros supertranspirables), los balones, los tacos. El propio campo de fútbol, con un césped súper especial. Entremos en detalles en algunos de ellos:

El balón. Las iniciales vejigas, poco esféricas, nada impermeables y fáciles de pinchar son cosa de otro tiempo. El rugby es un juego que se construyó alrededor de un balón que no había forma de que fuera esférico, si no puedes cambiar el objeto puedes cambiar las reglas. El desarrollo de los polímeros (plásticos y gomas) han ido incorporándose a los balones de forma que los actuales están hechos de múltiples capas, las interiores de látex que previenen la pérdida de aire, las exteriores impermeables hacen que el balón no incorpore agua (cambiando de peso y rozamiento) en un terreno húmedo.

El césped, tanto el natural como el artificial han evolucionado mucho también en las últimas décadas. La selección de semillas unida a un abonado granulado de diseño producen unas alfombras de césped maravillosas. Pero también en su versión artificial, las fibras de nailon que resultaban tan abrasivas en los 90 (y que por eso se prohibieron por la FIFA) han sido sustituidas por materiales mucho más parecidos al natural. Desde 2005 se vuelven a permitir en determinados campos, y no sería raro que ganara terreno.

En ocasiones las decisiones entre unas opciones tecnológicas y otras aparentemente naturales no se basan solo en las prestaciones técnicas. Uno de los ejemplos más claros el el tapón de las botellas de vino, que parece que tiene que ser de corcho en cualquier vino decente y sin embargo es un material ampliamente mejorado por determinados polímeros que, parece ser, el mercado solo admite en vinos "menores" (ya sé que hablábamos de fútbol, pero la cabra tira al monte).

El aerosol evanescente con el que los árbitros delimitan la posición del balón y la barrera en los saques de falta es otra maravilla tecnológica. Se trata de un material patentado (spray 9:15 fairplay), que tiene aspecto de espuma de afeitar, y que al poco tiempo de estar en contacto con el aire se va deshaciendo evitando residuos que pudieran ser problemáticos para los jugadores o el césped. Parece ser que está hecho de tensoactivos y surfactantes derivados del aceite de coco que impulsados por el gas generan una espuma que es estable un tiempo y que, tras irse pinchando las burbujitas que lo forman no deja mas que agua que se evapora y un levísimo residuo. Y es que la ciencia de las espumas en general ha avanzado mucho, en jabones, productos alimentarios y, como no, el fútbol.

Esto no son más que algunos de los ejemplos de cómo los avances de la ciencia y la tecnología se van incorporando a todos los ámbitos de la vida, y el fútbol no iba a quedar aparte.

Referencias

José Manuel López Nicolás, entrevista en Marca Murcia

De hecho José Manuel López Nicolás ha trabajado mucho el tema y tiene toda una categoría en su blog

Emilio Morón, La química del futbol en el blog Hive





