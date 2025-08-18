Paco González señala el gran error de Simeone que le costó la derrota al Atlético ante el Espanyol: "Los que gustan al aficionado"

El Atlético de Madrid visitaba al Espanyol en la primera jornada de La Liga. Una salida muy incómoda y que supuso la primera derrota para el equipo rojiblanco, pese a que se adelantó en el marcador con un golazo de falta directa de Julián Álvarez.

EFE Los jugadores del Espanyol celebran el 1-1 contra el Espanyol

Para buscar ese primer triunfo de la temporada que no llegó, Diego Pablo Simeone apostó por un once titular en el que debutaban cinco de los siete fichajes rojiblancos: Hancko, Ruggeri, Cardoso, Almada y Baena. Aunque, quizás, lo más sorprendente fue la suplencia de Pablo Barrios.

PRIMERA DERROTA EN EL PRIMER PARTIDO DE LA TEMPORADA

Los dos equipos saltaron al terreno de juego buscando las porterías defendidas por Dimitrovic y Oblak. Sin embargo, las ocasiones de ambos equipos no causaron demasiado peligro a ninguno de los dos porteros.

Con el paso de los minutos, el dominio del Atlético fue creciendo y la defensa perica era incapaz de frenar las llegadas de Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Baena. Un control que dio sus frutos en el minuto 36, cuando Julián Álvarez puso el 0-1 en el marcador. Cabrera cometió una falta en la frontal del área y el argentino, que se encargó de lanzarla, mandó el balón a la escuadra derecha de la portería de Dimitrovic, que pese a su estirada no pudo evitar el primer gol rojiblanco.

Los pupilos de Simeone, tras ese primer tanto, buscaron ampliar diferencias en el marcador con un segundo gol que no llegó. Tras el descanso, tanto Manolo González como Simeone movieron el banquillo; unos cambios que no cambiaron el guion de un partido que seguía controlando el Atleti, que rozó el 0-2 cuando Julián Álvarez finalizó una gran jugada con un disparo que golpeó en la base de palo derecho de la portería perica.

EFE Julián Álvarez celebra el 0-1 del Atlético contra el Espanyol

Pese a esa buena jugada, quien encontró el gol fue el Espanyol en una falta lateral. Edu Expósito puso un gran balón al segundo palo y allí apareció Miguel Rubio para enviar el balón al fondo de la red y poner el 1-1 en el marcador en el minuto 73 del partido.

Los de Manolo González se vinieron arriba, buscaron el segundo gol y la victoria. Y encontraron el premio cuando Pere Milla se sacó de la chistera y desde la frontal del área un espléndido remate de cabeza imparable para Oblak que supuso el 2-1 y la derrota del Atlético de Madrid en el primer partido de la temporada.

PACO GONZÁLEZ SEÑALA EL GRAN ERROR DE SIMEONE

A la conclusión del partido, Tomás Guasch enloqueció con la victoria del Espanyol en la retransmisión de Tiempo de Juego y con su característico humor comentaba: "Manolo González es el entrenador del año. Balón de Oro, de plata, de bronce, porque lo que hace este hombre es magnífico".

EFE Miguel Ángel Rubio marca a la salida de una falta lateral el 1-1 del Espanyol contra el Atlético

Pedro Martín destacaba la imagen de Julián Álvarez saliendo del banquillo, que había sido sustituido en el minuto 82 antes de que Pere Milla marcara el 2-1 definitivo.

Y Paco González, por su parte, señalaba el gran error que había cometido Simeone. "Supongo que muchos aficionados del Atlético estarán diciendo que han quitado Julián, Baena y Almada, jugadores que estaban haciendo un buen partido y que el equipo ha terminado jugando con Griezmann y Koke", comentaba.

Y agregaba para finalizar: "Todos, y yo el primero, somos consumistas de caras nuevas. Pero ver entrar a esos futbolistas, que son históricos... pues lo que mola es ver a los nuevos".

