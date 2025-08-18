La polémica del Mallorca - Barcelona y la derrota del Atlético en el debut liguero; en El Tertulión de los domingos

ESCUCHA EL TERTULIÓN 17 AGO 2025 | EL TERTULIÓN DE LOS DOMINGOS

cómodo triunfo, pero con polémica

El FC Barcelona arrancó la defensa del título en LaLiga EA Sports con un triunfo cómodo (0-3) en el raro estreno de la temporada contra el RCD Mallorca en Son Moix, donde los locales se sintieron perjudicados por el arbitraje durante el primer tiempo, que dejó un 0-2 en el marcador y dos expulsiones en los 'bermellones'.

Los de Hansi Flick cumplieron con los tres puntos de la primera jornada, mostrando además buenas sensaciones en lo futbolístico. Lamine Yamal dejó mucha calidad desde el inicio en sus acciones de uno contra uno y en el centro a Raphinha con el que el brasileño abrió la lata a los siete minutos. El Barça apretó muy arriba al rival y de la sensación de asfixia nacieron los goles.

Sin embargo, el Mallorca, que ya había reclamado un posible fuera de banda en el 0-1, empezó a desquiciarse con las faltas de Ronald Araujo a Vedat Muriqi y terminó viendo al colegiado Munuera Montero como enemigo número uno. El Barça bajó la intensidad tras el gol y el cuadro balear empezó a encontrar más salida, pero pasado el minuto 20 llegó el 0-2 de Ferran, y más polémica.

El 'Tiburón' no perdonó desde la frontal, como sí había hecho casi en la jugada anterior para empatar Muriqi, mientras el capitán local Antonio Raíllo estaba tirado en el suelo por un balonazo en la cabeza. El árbitro no lo paró, aunque pareció llevarse la mano al silbato, y el gol subió al marcador. Son Moix empezó a notar un calor extra al que ya hacía, se vio en el ritmo bajo sobre el césped, que creció con cada decisión de Munuera Montero.

EFE Lamine Yamal celebra el tercer gol del Barcelona ante el Mallorca

El siguiente pico de tensión fue la segunda amarilla a Manu Morlanes, expulsado por detener una carrera hacia portería de Lamine. Cuando el cupo de desgracias parecía cubierto por los locales, Muriqi forzó buscando un balón muy arriba ante la salida de Joan García y, la patada que le dejó en la cara, llamó la atención del VAR: el 'Pirata' fue expulsado por roja directa.

La indignación del equipo de Arrasate, que pidió algo más por una entrada de Raphinha antes del descanso, se enfrió como pudo en el vestuario para no agrandar la herida. El técnico local movió banquillo y trató de dar opciones de competir a su equipo en un partido ya sentenciado. El Barça, con la entrada de Dani Olmo, pudo regular esfuerzos y no se volvió loco en busca de más goles.

Con todo, las ocasiones visitantes se sucedieron. El Mallorca mostró orgullo y afán por competir, pero en el tramo final se vio sin salida, encerrado pocos metros delante de su portería. Lamine Yamal completó una actuación sobresaliente, en su pique con Johan Mojica, al nivel de aspirante a Balón de Oro.

Ferran, Dani Olmo, Raphinha, Pedri, el Barça no acertó con el tercero en varias ocasiones hasta que en el descuento Lamine dejó su firma, sin su sombra colombiana en el césped. El recién inscrito Marcus Rashford hizo su debut sin encontrar huecos ante un Mallorca en cuadro que querrá olvidar cuanto antes su debut en una temporada que aspira a codear de nuevo con la zona noble. El campeón arrancó con una versión reconocible en la movida tarde en Son Moix.

DERROTA DEL ATLÉTICO EN EL DEBUT LIGUERO

El Atlético de Madrid cayó (2-1) ante el Espanyol este domingo en la primera jornada de LaLiga EA Sports celebrada en el RCDE Stadium, dejando escapar, con dos goles en el tramo final, un debut mucho más favorable cuando parecía que tenía la situación controlada.

EFE Los jugadores del Espanyol celebran el 1-1 contra el Espanyol

Los de Diego Pablo Simeone comenzaron con mal pie una campaña envuelta en ilusión por los muchos y buenos refuerzos. Julián Álvarez dejó su primera picadura de la temporada en el primer tiempo, con una falta directa a la escuadra, y tuvo algo parecido a la sentencia con un balón al poste en el segundo acto.

El Espanyol, que no le perdió la cara al partido, supo sufrir y se metió en el partido con el 1-1 de Miguel Rubio a 20 minutos del final. El Atleti acusó el golpe y no tuvo reacción a la crecida 'perica' en el césped y en la grada, que culminó Pere Milla en el minuto 85 con un golazo que hizo estallar Cornellà-El Prat.