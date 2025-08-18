Fuego amigo entre Las Palmas y Andorra

La UD Las Palmas y el FC Andorra se repartieron los puntos en su regreso a LaLiga Hypermotion (1-1), en un choque en el que los locales desaprovecharon una tempranera ventaja, igualada en la segunda parte por su rival con un autogol del defensa local Sergio Barcia.

El delantero canterano Ale García adelantó al conjunto amarillo en el minuto 8 tras recibir un pase de Manu Fuster, justo después de que Iván Gil enviase el balón al travesaño.

El propio Ale García pudo doblar la ventaja local en el minuto 19 pero su mano a mano lo desbarató el portero visitante sacando una mano milagrosa para puntear el balón.

El Andorra, carente de profundidad, no puso en apuros a Horkas en toda la primera y tras el descanso estaba obligado a dar un paso adelante para meterse en el partido, pero su primer tiro a puerta del Andorra llegó en el minuto 58, de Manu Nieto, muy lejano, que atrapó sin muchos problemas el guardameta local.

Mientras, Las Palmas esperaba un error de su rival para sentenciar el partido, y en el minuto 64 le fue anulado un gol a Ale García por fuera de juego.

La entrada de Jastin dio más mordiente al Andorra, y una falta provocada por el extremo supuso el empate: la puso en juego Imanol y el central Sergio Barcia batió de cabeza a su portero.

El autogol y la lesión de Iván Gil -sacado del campo en camilla con muchos gestos de dolor- estropearon el plan del partido a Las Palmas, que aún así pudo llevarse el triunfo con un remate de Ale García al larguero en el minuto 89.

Sin embargo, el equipo amarillo acabó en inferioridad numérica al ser expulsado Valentín Pezzolesi al ver dos tarjetas amarillas en el escaso tiempo que estuvo en el césped, circunstancia que tampoco supo aprovechar un Andorra muy precipitado e impreciso.