El turismo en La Rioja vive un otoño dorado y encadena ocho meses de crecimiento: Así se despide el 2025 en los alojamientos turísticos riojanos

La Rioja ha registrado un notable incremento en las pernoctaciones hoteleras durante el mes de noviembre, con un crecimiento del 12,1 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la comunidad suma ya ocho meses consecutivos de crecimiento, alcanzando un total de 88.124 pernoctaciones. Este aumento consolida una tendencia positiva para el sector turístico riojano en la recta final del año.

El número de turistas que eligieron la región como destino también ha experimentado una considerable subida. En total, se alojaron 49.725 viajeros, lo que representa un aumento del 15,08 por ciento interanual. Del total, 42.836 eran residentes en España (un 15,2% más) y 6.889 procedían del extranjero (un 14,7% más), mostrando un crecimiento equilibrado entre el turismo nacional y el internacional.

Precios y ocupación hotelera

El sector hotelero de La Rioja alcanzó una ocupación del 42,36 por ciento de sus plazas en noviembre y empleó a 860 personas, un 1,1 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. En cuanto a los precios, la tarifa media diaria por habitación se situó en 80,08 euros, con una subida interanual del 0,5 por ciento, mientras que el índice de precios hoteleros general en la comunidad aumentó un 2,77 por ciento.

La Rioja en el contexto nacional

A nivel nacional, Canarias fue la comunidad autónoma con el mayor grado de ocupación por plaza (74,29 por ciento), seguida de Madrid (62,53 por ciento) y la Comunitat Valenciana (53,87 por ciento). En el extremo opuesto se encontraron Castilla-La Mancha (33,31 por ciento) y Galicia (33,62 por ciento). En términos de volumen total, Canarias también lideró el ranking de pernoctaciones, concentrando el 29,45 por ciento del total nacional, por delante de Andalucía (15,49 por ciento) y Cataluña (13,76 por ciento).