Lugo exige al Gobierno que ilumine los accesos a la ciudad que están a oscuras

El Concello de Lugo le exige al Gobierno central que asuma la reparación y puesta en marcha de la iluminación en varios de los principales accesos a la ciudad, que actualmente se encuentran apagados o con instalaciones obsoletas. Según informes de la Concellería de Infraestruturas Urbanas, la situación en esos puntos compromete la seguridad vial.

De hecho, el concejal Alexandre Penas ha afirmado que “varios de estos espacios constituyen puntos negros desde el punto de vista de la seguridad viaria, por lo que resulta necesario recuperar la iluminación para mejorar las condiciones de circulación y visibilidad en estas zonas”.

Un acuerdo condicionado

El gobierno local ya le ha trasladado al Ministerio su disposición a asumir tanto el gasto eléctrico como el mantenimiento de estas infraestructuras. Sin embargo, ese compromiso está condicionado a que la administración estatal ejecute primero las actuaciones necesarias para su actualización, reparación y puesta en funcionamiento. Además, el Concello exige que las intervenciones se realicen “conforme a las indicaciones de los técnicos municipales”.

“Desde el Concello damos un paso adelante para que estas infraestructuras cuenten con una iluminación adecuada, pero entendemos que previamente el Gobierno debe cumplir con su responsabilidad de actualizar y reacondicionar las instalaciones”, ha señalado Penas, porque el objetivo es mejorar la seguridad en las entradas a Lugo.

Los principales accesos a Lugo, a oscuras

Entre los puntos más problemáticos destaca la rotonda de Nadela, objeto de las reclamaciones más insistentes por parte de los usuarios, dado que permanece sin luz y con un sistema anticuado. Otros puntos señalados son la rotonda de A Campiña, que también está sin iluminación y necesita una reparación; la glorieta situada en la Nacional 540, una vez pasado el Hotel Santiago, que funciona solo parcialmente; y el acceso a la autovía desde el Polígono do Ceao, donde el sistema de alumbrado requiere una renovación completa.

El concejal ha reiterado que la prioridad es garantizar la seguridad vial. “Si el Gobierno estatal cumple con la puesta a punto de estas instalaciones, desde el Concello no tendremos inconveniente en asumir el coste del consumo eléctrico y el mantenimiento de la instalación para asegurar que permanezcan operativas y en servicio de la ciudadanía”, ha concluido.