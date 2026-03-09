Mallorca se viste de tradición: la nueva ruta para descubrir la isla a través de sus maestros artesanos

Mallorca es mucho más que sus calas de agua cristalina y su clima privilegiado. Existe una isla que se toca, que se cose y que se moldea con las manos.

Bajo la premisa de que "Mallorca no solo se visita, también se viste", el Consell de Mallorca ha consolidado una propuesta turística y cultural que busca atraer a un viajero que valora la autenticidad: la Ruta de la Moda Artesana.

La iniciativa, presentada con éxito en el Umweltforum de Berlín, propone un viaje a las raíces mallorquinas a través de sus talleres, reivindicando el valor del tiempo y el talento local frente a la producción industrial.

Tejidos con historia y futuro

Un ejemplo de esta resistencia creativa es la tela de lenguas mallorquina. Lili Torras, de Tejidos Vicens, explica que aunque la técnica IKAT llegó de Asia por la ruta de la seda, "actualmente solo quedan 3 fábricas, y las 3 están en Mallorca". Este reducto ha conseguido sobrevivir adaptándose. "Hemos conseguido también adaptarnos a los tiempos, creando un producto final que llegue a un público también joven y poder reinventar la tela", asegura Torras.

Artesana de Mallorca

El renacer del palmito

El trabajo con palmito es otra de las joyas de la artesanía local. Araceli Iranzo, de Antic Mallorca, describe un proceso ancestral que comienza con la recogida de la planta en junio y su secado. Una sola cesta puede requerir "20 horas" de elaboración, sin contar la preparación previa. "Al final son días, son semanas, es muchísimo trabajo", detalla Iranzo, quien es discípula de Ses Madones de sa Llata.

De repente estamos dándonos cuenta de que lo que tenemos de auténtico es lo que merece la pena" Araceli Artesana de llata

Pese a la dureza del oficio, el sector vive un gran momento. Desde que empezó en 2009, Iranzo ha impulsado el interés por esta técnica a través de la enseñanza. "Hemos enseñado ya a más de 1.000 personas", afirma con orgullo. Este resurgir se enmarca en una tendencia global. "De repente estamos dándonos cuenta de que lo que tenemos de auténtico es lo que merece la pena", reflexiona. El resultado es que "hay mucha gente nueva haciendo ya detalles, y es fantástico".

Joyas con arraigo y valor

La joyería es otro de los pilares de esta ruta. El artesano Toni Fuster defiende un modelo basado en piezas hechas a mano "con mucho cariño" y vinculadas al territorio. Frente a un mercado complicado por el precio del oro, Fuster tiene clara la estrategia: apostar por el valor de lo único frente a las grandes producciones deslocalizadas.

La proyección la vemos en la artesanía, en dar un valor de verdad a la pieza" Toni Fuster Joyero artesano

Artesanos mallorquines

La clave, según Fuster, está en la autenticidad. "La proyección la vemos en la artesanía, en lo hecho a mano, en dar un valor de verdad a la pieza", sentencia. Este enfoque es el corazón de la Ruta de la Moda Artesana, un proyecto que conecta municipios como Pollença, Inca o Sóller y que fusiona la creación manual con la gastronomía y la cultura para ofrecer una experiencia completa. Es la Mallorca que se hace "con calma y con conocimiento", un lujo que reside en sus raíces.

El "lujo del tiempo" como nuevo reclamo turístico

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, acompañado por la embajadora de la marca, Carolina Cerezuela, destacó en la presentación internacional que esta ruta representa "una manera diferente de acercarse a la isla". No se trata solo de comprar un objeto, sino de entender el tiempo necesario para aprender un oficio y la dedicación para crear una pieza única que perdure.

Cerezuela

Este enfoque apuesta por un modelo turístico sostenible y de calidad, donde la economía local se ve reforzada por la proyección internacional del talento artesano. Es la Mallorca que se hace "con calma y con conocimiento", un mensaje que resuena con fuerza en un mercado que busca experiencias con alma.