Las gasolineras más económicas de La Rioja: ¿Dónde llenar el depósito al mejor precio?

Las gasolineras más económicas de La Rioja destacan por ofrecer precios competitivos en gasolina 95 y diésel A, gracias a la actualización diaria de datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y comparadores independientes.

La media en La Rioja para gasolina 95 se sitúa en torno a 1,647 €/l, mientras que el diésel A ronda los 1,735 €/l a nivel estatal, con variaciones locales en La Rioja que pueden superar los 0,20-0,30 €/l entre las estaciones más caras (marcas premium) y las low-cost o cooperativas.

Estos datos proceden de la consolidación de informes del Geoportal (actualizados al minuto con hora de última modificación por estación) y sitios como Topgasolineras.es, que reordenan por precio ascendente.

Factores como la competencia en áreas industriales o supermercados impulsan descuentos notables, especialmente en accesos a autovías como la A-68.

Ranking detallado de gasolina 95 (más baratas)

Basado en listados actualizados de comparadores que extraen datos oficiales, éstas son las 6 estaciones con precios más bajos en gasolina 95 en la provincia, ordenadas por precio aproximado (sujeto a variaciones intradía; verifica en Geoportal para exactitud al momento):

Estación Alcampo Haro, dirección exacta Carretera Casalarreina km 111, municipio Haro, precio gasolina 95 de 1,419 €/l.

Estación Alcampo Logroño, dirección exacta C. de las Tejeras s/n C.C. Alcampo, municipio Logroño, precio gasolina 95 de 1,443 €/l.

Estación Eurocam (varias ubicaciones, zona Logroño-Arnedo), municipio Logroño/Pradejón, precio gasolina 95 de ~1,550-1,579 €/l.

Estación Estaciones Arnedo, municipio Pradejón/Arnedo, precio gasolina 95 de ~1,550 €/l.

Posición 5:Estación Carmina Low Cost, municipio Arnedo, precio gasolina 95 de ~1,559 €/l.

Posición 6:Estación Petroprix Logroño, dirección exacta C. la Portalada 13 P.I. La Portalada, municipio Logroño, precio gasolina 95 de ~1,589 €/l.

Rango provincial completo: 1,419-1,878 €/l. Estas low-cost representan ahorros de hasta 25-40 céntimos/litro vs. medias de Repsol/Shell.

Diésel A: las opciones más competitivas

Para diésel A, predominan low-cost y cooperativas agrícolas, con precios en horquilla 1,60-1,75 €/l (por debajo de la media). Detalles clave:

Estación ES Norpetrol Agoncillo, dirección C. del Río Oja 3, municipio Agoncillo, precio estimado diésel A de ~1,60-1,65 €/l.

Estación ES Norpetrol La Portalada, dirección C. Valsalado 18 P.I. La Portalada III, municipio Logroño, precio estimado diésel A de ~1,62 €/l.

Estación GM Oil, dirección C. Cordonera 2, municipio Logroño, precio estimado diésel A de ~1,63 €/l.

Estación Petroprix La Portalada, municipio Logroño, precio estimado diésel A de ~1,65 €/l.

Estación Eurocam (diversas), municipio Logroño, precio estimado diésel A de ~1,64 €/l.

Diferencias vs. marcas: hasta 0,25 €/l.

Otras menciones relevantes por zona

Logroño capital y La Portalada: Dominio de Petroprix, Norpetrol, GM Oil y Alcampo.

Rioja Alta (Haro, San Asensio): Alcampo Haro y Repsol Petronor A-68 (PK 100, San Asensio.

Rioja Baja (Arnedo, Calahorra): Carmina, Eurocam y Cepsa Bañares.