Las gasolineras más económicas de La Rioja: ¿Dónde llenar el depósito al mejor precio?
Las gasolineras más baratas de La Rioja, ¿dónde llenar tu depósito al mejor precio? Si quieres ahorrar en combustible, descubre qué estaciones ofrecen la gasolina y el diésel más económicos en La Rioja
Logroño - Publicado el - Actualizado
2 min lectura
Las gasolineras más económicas de La Rioja destacan por ofrecer precios competitivos en gasolina 95 y diésel A, gracias a la actualización diaria de datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y comparadores independientes.
La media en La Rioja para gasolina 95 se sitúa en torno a 1,647 €/l, mientras que el diésel A ronda los 1,735 €/l a nivel estatal, con variaciones locales en La Rioja que pueden superar los 0,20-0,30 €/l entre las estaciones más caras (marcas premium) y las low-cost o cooperativas.
Estos datos proceden de la consolidación de informes del Geoportal (actualizados al minuto con hora de última modificación por estación) y sitios como Topgasolineras.es, que reordenan por precio ascendente.
Factores como la competencia en áreas industriales o supermercados impulsan descuentos notables, especialmente en accesos a autovías como la A-68.
Ranking detallado de gasolina 95 (más baratas)
Basado en listados actualizados de comparadores que extraen datos oficiales, éstas son las 6 estaciones con precios más bajos en gasolina 95 en la provincia, ordenadas por precio aproximado (sujeto a variaciones intradía; verifica en Geoportal para exactitud al momento):
Estación Alcampo Haro, dirección exacta Carretera Casalarreina km 111, municipio Haro, precio gasolina 95 de 1,419 €/l.
Estación Alcampo Logroño, dirección exacta C. de las Tejeras s/n C.C. Alcampo, municipio Logroño, precio gasolina 95 de 1,443 €/l.
Estación Eurocam (varias ubicaciones, zona Logroño-Arnedo), municipio Logroño/Pradejón, precio gasolina 95 de ~1,550-1,579 €/l.
Estación Estaciones Arnedo, municipio Pradejón/Arnedo, precio gasolina 95 de ~1,550 €/l.
Posición 5:Estación Carmina Low Cost, municipio Arnedo, precio gasolina 95 de ~1,559 €/l.
Posición 6:Estación Petroprix Logroño, dirección exacta C. la Portalada 13 P.I. La Portalada, municipio Logroño, precio gasolina 95 de ~1,589 €/l.
Rango provincial completo: 1,419-1,878 €/l. Estas low-cost representan ahorros de hasta 25-40 céntimos/litro vs. medias de Repsol/Shell.
Diésel A: las opciones más competitivas
Para diésel A, predominan low-cost y cooperativas agrícolas, con precios en horquilla 1,60-1,75 €/l (por debajo de la media). Detalles clave:
Estación ES Norpetrol Agoncillo, dirección C. del Río Oja 3, municipio Agoncillo, precio estimado diésel A de ~1,60-1,65 €/l.
Estación ES Norpetrol La Portalada, dirección C. Valsalado 18 P.I. La Portalada III, municipio Logroño, precio estimado diésel A de ~1,62 €/l.
Estación GM Oil, dirección C. Cordonera 2, municipio Logroño, precio estimado diésel A de ~1,63 €/l.
Estación Petroprix La Portalada, municipio Logroño, precio estimado diésel A de ~1,65 €/l.
Estación Eurocam (diversas), municipio Logroño, precio estimado diésel A de ~1,64 €/l.
Diferencias vs. marcas: hasta 0,25 €/l.
Otras menciones relevantes por zona
Logroño capital y La Portalada: Dominio de Petroprix, Norpetrol, GM Oil y Alcampo.
Rioja Alta (Haro, San Asensio): Alcampo Haro y Repsol Petronor A-68 (PK 100, San Asensio.
Rioja Baja (Arnedo, Calahorra): Carmina, Eurocam y Cepsa Bañares.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.