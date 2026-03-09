Sanz Iniesta; "es la población más desprotegida"

La psicóloga Beatriz Sanz Iniesta, una de las premiadas en los actos del 8M en Lorca, ha puesto de relieve la difícil situación de los menores que viven en hogares donde se han producido situaciones de violencia de género. Como profesional del SAMEX, el servicio de atención psicológica a menores expuestos a esta lacra, su trabajo se centra no solo en acompañar a los niños y niñas, sino también a sus madres para facilitarles una crianza sana.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Momento del acto del 8M en Lorca

Los más vulnerables

Sanz califica a estos menores como "la población más desprotegida" y subraya que todavía queda mucho por hacer a nivel legal para que sean reconocidos como víctimas directas de la violencia de género. "Sobre el papel y sobre la ley se intenta proteger, pero lo triste es que, como ya habéis visto en casos muy sonados, muchas veces son la consecuencia directa", lamenta.

Son usados también por sus padres para seguir haciendo daño a sus madres" BEATRIZ SANZ Psicóloga

La psicóloga denuncia que, en demasiadas ocasiones, los menores "son usados también por sus padres para seguir haciendo daño a sus madres", convirtiéndose en una herramienta más del maltrato.

Casi 80 casos en el área de Lorca

El servicio, gestionado por la asociación Quiero Crecer y financiado por la Consejería de Familia y Política Social de Murcia, es itinerante para cubrir todos los municipios de la región. Sanz es la psicóloga encargada de la zona de Lorca, que también atiende a familias de Puerto Lumbreras.

Actualmente, en esta área se están llevando "en torno a los 70, 80 casos de media", una cifra que la propia psicóloga califica como elevada. "Son muchos niños y muchas mamás que necesitan este apoyo psicológico", explica, señalando que el número de casos activos se ha mantenido estable en las últimas mesas de coordinación.

A pesar de la dureza de su labor, Sanz ha recibido el reconocimiento de sus compañeras de la concejalía con "mucha ilusión". Afirma que le "enorgullece un montón" que hayan pensado en ella para reconocer un papel "tan difícil por esta familia", especialmente llevando apenas ocho años en este ámbito.