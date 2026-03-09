"Talavera desconoce que ya tiene una plataforma logística", habla el CEO del gigante que da trabajo a 650 personas

La empresa Carosan, ubicada en el Polígono Industrial Torre Hierro de Talavera de la Reina, se ha consolidado como una verdadera plataforma logística y un motor de empleo en la provincia de Toledo. Con una plantilla de aproximadamente 650 personas y una flota que supera los 500 vehículos, la compañía afronta la actual crisis de precios del combustible que afecta a su operativa diaria.

Un impacto de 400.000 euros al mes

El encarecimiento de los derivados del petróleo supone un desafío mayúsculo para la compañía. Según su CEO, Benjamín Carrizo Arellano, el consumo de la flota se acerca a los 1.300.000 litros mensuales. Una subida de 30 céntimos por litro, como la que estiman, se traduce en un sobrecoste de casi 400.000 euros al mes.

Aunque la ley nacional permite repercutir estas subidas a los clientes, el proceso de actualización tarda dos meses. "Toda esa subida la asumimos nosotros durante esos dos meses, que, evidentemente, luego va a ir al consumidor final", explica Carrizo. Este desfase, asegura, "hace daño a nuestra caja mensual, porque son subidas muy grandes y para el volumen que manejamos sí que lo notamos muchísimo".

LOGÍSTICA CAROSAN

La plataforma logística que Talavera tiene "dentro"

Carosan nació en 2017 de la fusión de dos empresas de transporte de la provincia, Fuensalidana de Transporte y Talaexprés, con una trayectoria que se remonta a 1995. Su gran apuesta fue la creación de un ambicioso proyecto logístico en Talavera de la Reina, una decisión que generó escepticismo en el sector. "Nos decían que no era el sitio adecuado", recuerda el CEO.

Cuando lo tenemos dentro, no nos damos cuenta de lo que tenemos" Benjamín Carrizo CEO de CAROSAN

Hoy, esa apuesta es una realidad. Carrizo reivindica que la ciudad ya cuenta con la infraestructura que tanto tiempo demandó. "Hemos oído hablar de un puerto seco, una plataforma logística. Actualmente, Talavera tiene, con una sola empresa, más de 100.000 metros cuadrados bajo cubierta y con más de 600 personas trabajando en esa plataforma que siempre hemos pedido los talaveranos", afirma, y añade: "Cuando lo tenemos dentro, no nos damos cuenta que lo tenemos dentro".

La compañía, que facturará este año entre 70 y 75 millones de euros, no se detiene en Talavera. Ya cuenta con instalaciones en Novés, Torrijos y dos en Puerto de Sagunto (Valencia), y prepara su expansión "hacia el norte y hacia Portugal". Para consolidar este crecimiento, Carrizo subraya la necesidad de infraestructuras como un tren electrificado y rápido que conecte la ciudad con Madrid y atraiga nuevas industrias y población.