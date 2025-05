La Rioja en alerta por lluvias y tormentas: Activo el aviso naranja

Logroño - Publicado el 09 may 2025, 14:25 - Actualizado 10 may 2025, 09:00

Toca mirar al cielo, el aviso es naranja por tormentas intensas en La Rioja. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado esta alerta en la Ribera del Ebro riojana por riesgo de fuertes tormentas y lluvias intensas.

Desde este mediodía y, sobre todo, por la tarde, se esperan chaparrones que podrían dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora. No se descarta que lleguen acompañados de granizo.

El aviso naranja estará activo este sábado desde las 12:00 hasta las 00:00 horas, y la probabilidad de que se cumpla el pronóstico está entre el 40 y el 70 %. En resumen, hay muchas papeletas de que caiga una buena.

aviso amarillo en la Ibérica riojana

En la zona de la Ibérica, también se esperan tormentas, aunque algo menos intensas. Allí se ha activado el aviso amarillo, con previsión de lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y también posibilidad de granizo. El horario del aviso coincide con el de la Ribera, de 12:00 a 00:00 horas.

Recomendaciones: mejor no arriesgar

Con este panorama, mejor no salir al campo ni coger el coche si no es imprescindible. Las lluvias fuertes pueden provocar, inundaciones puntuales, balsas de agua en las carreteras o caída de ramas o árboles

Desde Protección Civil recuerdan que es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y seguir siempre las recomendaciones oficiales.

Lo más intenso se espera entre el mediodía y la noche del sábado, y la situación se prolongará en menor medida durante el domingo. La semana próxima no traerá grandes cambios, seguiremos con ambiente revuelto y temperaturas frescas para la época.

Dispositivo especial en Logroño

Desde el Ayuntamiento de Logroño se ha decidido activar un dispositivo especial de seguimiento y emergencias a través del Servicio de Protección Civil.