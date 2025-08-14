Alcaraz sube el nivel en Cincinnati

Carlos Alcaraz se ha metido en los cuartos de final del torneo de Cincinnati, de categoría Master 1000 y que se disputa sobre superficie dura, tras derrotar con solvencia, en su mejor partido en el torneo hasta el momento, al italiano Luca Nardi en dos sets (6-1 y 6-4) en una hora y 22 minutos de juego.

El murciano estuvo especialmente sólido en la primera manga y tuvo capacidad de reacción para remontar en la segunda, para finiquitar el partido por la vía rápida. Todo ello mostrando su mejor tenis desde que regresara a las pistas tras caer en la final de Wimbledon ante Jannik Sinner. Ahora, su rival por un puesto en las semifinales será el ruso Andrey Rublev que se impuso al argentino Francisco Comesaña en dos sets (6-2 y 6-3) en una hora y cinco minutos de partido.

derrotas de bautista y bouzas

Por su parte, Roberto Bautista cayó en su duelo de octavos de final ante el estadounidense Ben Shelton, cabeza de serie número cinco del torneo, en dos sets (7-6(3) y 6-3), en un partido que tuvo que pararse a causa de la lluvia. Shelton, que viene de ganar en Toronto, se apoyó en su saque --15 aces-- para superar a un combativo Bautista, que forzó el 'tie break' del primer set.

En el cuadro femenino, la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, puso freno a la española Jéssica Bouzas, que está subiendo posiciones en el ránking WTA con el mejor tenis de su carrera profesional. Sabalenka, defensora del título, se deshizo de Bouzas (n.42) por 6-1 y 7-5 en una hora y 21 minutos.

El partido de Sinner se vio interrumpido por un parón de casi tres horas por la lluvia que hizo acto de presencia por segunda jornada consecutiva en Cincinnati, un torneo que no cuenta con pistas cubiertas. Este jueves arrancan los cuartos de final en el torneo masculino, mientras que en femenino aún queda por disputarse la mitad del cuadro de octavos de final.