Ana Villarino, alcaldesa de Oímbra: "Hemos pasado dos días muy difíciles, pero hemos conseguido que las viviendas no se vieran afectadas"

En Galicia, permanece vigente en toda la provincia de Orense la situación 2 de emergencia por los siete incendios forestales que se mantienen activos, entre ellos los dos focos de Chandreixa de Queixa, que en conjunto han arrasado 9.500 hectáreas.

Ourense es la única provincia gallega en la que existen más fuegos activos, según el último balance de Medio Rural, entre los que figuran el de Chandrexa de Queixa-Requeixo, que afecta a alrededor de 4.500 hectáreas, y el de Chandrexa de Queixa-Parafita, con otras 5.000 hectáreas arrasadas, parte de ellas en el límite con el municipio de Manzaneda.

Uno de los municipios afectados es Oímbra, su alcaldesa Ana Villarino confesaba en Herrera en COPE, la gran preocupación con la que vive estos últimos días, "hemos pasado dos días muy difíciles, ahora está en una situación más tranquila".

La alcaldesa oimbrá contaba en COPE que en su localidad "no hay viviendas habitadas afectadas, sí estuvieron en riesgo, pero con los voluntarios y los brigadistas, que hay tres ingresados por quemaduras, conseguimos que las viviendas habitables no se dañara ninguna".

Ana Villarino sigue muy pendiente de la evolución de los tres brigadistas heridos y espera que la situación cambie y se puedan sofocar los incendios pronto.