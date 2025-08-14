Eduardo Diego, delegado Territorial de la Junta en Castilla y León: "Si hay seguridad podrán regresar a sus casas en 15 de los 34 municipios evacuados"

El delegado Territorial de la Junta en Castilla y León, Eduardo Diego, lamentaba en Herrera en COPE, la muerte de Jaime Aparicio, el segundo voluntario fallecido por los incendios de Castilla y León y el tercer muerto por estos fuegos que asolan toda la península.

"Tenemos la desgracia de lamentar la muerte de un vecino que participó de forma voluntaria en la extinción de los incendios", decía el delegado de la Junta.

Eduardo Diego anunciaba que "si la climatología nos lo permite estamos en fase de liquidación de ese incendio entre Zamora y León que tiene un perímetro de 180 km, pero queda por delante mucho trabajo por delante".

A la pregunta de cuándo van a poder regresar a sus casas los vecinos desalojados, el delegado de la Junta de Castilla y León recordaba en COPE que hay 34 poblaciones afectadas por los incendios, y 7.000 vecinos desalojados, que de forma paulatina, irán regresando a sus casas".

Diego explicaba que esta mañana se va a reunir el CECOPI y en ese encuentro "se va a abordar los regresos de los vecinos a sus localidades y a sus casas, regresos que deben ser seguros, que no haya nuevos fuegos. Si se pueden producir con seguridad podrán volver a sus pueblos en torno a 15 de las 34 localidades desalojadas"