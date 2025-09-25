Logroño se llena de sabor, música y tradición en otra jornada festiva de San Mateo 2025

El día comienza a las 9:00 horas con las dianas de la Asociación Logroño Gaita y Tambor, que marcan el ritmo del despertar festivo. A esa misma hora, la Peña La Unión endulza la mañana en la plaza del Ayuntamiento con su clásica degustación de chocolate, moscatel y bizcocho, una cita que siempre reúne a familias enteras.

La actividad continúa a las 9:30 horas con un nuevo espectáculo de vaquillas en la plaza de toros de La Ribera, mientras que a partir de las 11:00 horas los más pequeños disfrutan de la comparsa de Gigantes y Cabezudos recorriendo las calles de la ciudad. A esa misma hora, la Plaza del Mercado se convierte en epicentro de la Semana Gastronómica de la Federación de Peñas, con degustaciones de picadillo y lomo con pimientos.

Las propuestas culinarias se multiplican en distintos rincones de Logroño, chorizo a la sidra en el Paseo del Espolón, bocatita de chistorra y queso del Roncal en Portales, pincho solidario de Cáritas en Herrerías, paella en San Matías, choricillo a la sidra en el Parque de la Cometa, panceta y choricillo a la plancha en San Pío X y el esperado concurso de patatas a la riojana en el Revellín.

La mañana también se viste de tradición con el XI Concurso de lanzamiento de gavillas de la Peña La Rioja y la entrega del galardón Gran Ciudadano Logroñés de la Peña Aster, ambos a las 13:00 horas. El ambiente se completa con charangas, fiestas infantiles y conciertos repartidos en plazas y calles.

Tardes entre tradición y creatividad

A las 16:30 horas, la Peña La Unión organiza el tercer concurso de tiro de alpargata en el Ateneo Riojano, seguido del segundo torneo de mus relámpago. A partir de las 17:30 horas, las Marionetas de Maese Villarejo hacen disfrutar a toda la familia en la plaza de San Bartolomé.

La plaza de toros de La Ribera acoge a las 18:00 horas un concurso de recortes, mientras que el parque Gallarza se llena de creatividad con talleres de trajes regionales reciclados, la entrega del pañuelo de honor y el pisado de la uva. En paralelo, el Parque de la Cometa celebra la actividad intergeneracional ‘Al compás de la vida’ dentro del programa Logroño Acompaña.

A las 18:30 horas, El Espolón se transforma con la cata urbana ‘De la vid al paladar’, organizada por la Peña La Uva y animada con la música de Los Sirens. Los barrios también respiran fiesta: en San Antonio se celebran degustaciones, bingo, hinchables y presentaciones de libros, mientras que en San Adrián hay magia, hinchables y degustación de perritos calientes.

Noches de música, teatro y fuegos artificiales

La Feria de pelota en el frontón Adarraga continúa a las 19:15 horas, mientras que el Teatro Bretón sube el telón a las 21:00 horas con la obra Asesinato en el Orient Express.

La música cobra protagonismo con un variado cartel, Puro Relajo en la plaza del Ayuntamiento a las 21:00 horas, la Banda de Música en el parque Gallarza a la misma hora, Ohmnicidas en Martínez Zaporta a las 20:00, La Piti en la Casa de Andalucía a las 23:00 y el esperado concierto de Zapato Veloz en San Matías a las 23:30.

El cielo de Logroño se ilumina a las 23:00 horas en el Parque de La Ribera con el XVII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, que en esta ocasión corre a cargo de Pirotecnia Tomás. Un espectáculo que pone el broche de oro a una jornada en la que la tradición, la gastronomía y la música se funden para mantener viva la esencia de San Mateo.