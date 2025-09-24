El teatro Bretón de Logroño, el corazón de la cultura durante las Fiestas de San Mateo: Carlos Sobera pone nota al público logroñés

Carlos Sobera, en los micrófonos de COPE, valora al Teatro Bretón y al público de Logroño

El Teatro Bretón lleva desde el domingo subiendo el telón con la programación de San Mateo 2025. Estos días y siempre cuenta con una cartelera de primer nivel que reúne a intérpretes muy conocidos del panorama nacional y obras que combinan emoción, humor, intriga y talento sobre el escenario.

Toni Acosta fue la responsable de abrir la programación con 'Una madre de película', y estos días disfrutamos en el Teatro Bretón de 'Inmaduros', una comedia teatral protagonizada por Carlos Sobera, Lara Dibildos, Silvia Vacas, Arianna Aragón, Elisa Matilla y Ángel Pardo.

Durante estos días, el teatro se llena, y su afición es cada vez mayor entre el público logroñés y riojano.

el teatro bretón de logroño crece en espectadores

Desde 2019 la asistencia al Teatro Bretón de Logroño ha aumentado en más de un 5%, con 4.500 asistentes más, lo que supone casi 70.000 entradas vendidas al año. Y es que el Bretón forma parte ya de la historia de la cultura logroñesa. Porque no hay muchos teatros que puedan presumir de tener un festival, como es el festival de Teatro de Logroño, que este año cumple 46 años.

Carlos Sobera, en la terraza del Restaurante Tondeluna en Logroño

carlos sobera: "EL BRETÓN ES UNO DE LOS MEJORES TEATROS DE ESTE PAÍS"

El comunicador y actor Carlos Sobera ha pasado por los micrófonos de COPE Rioja, instalados estos días en la terraza del Restaurante Tondeluna en Logroño. Ha presentado la obra y ha valorado su presencia en la capital rioja. Se deshace en halagos con Logroño. "Es una de mis ciudades favoritas y el Bretón es uno de los mejores teatros de este país", asegura. Es más, confiesa que "da gusto venir aquí, el público de Logroño es muy especial, en general el público del norte es maravilloso". "El público entra en la historia rápidamente porque le gusta el teatro".